Güçlü güvenlik, modern altyapı, huzurlu Türkiyei

Vatandaş odaklı ülke güvenliği için her gün yeni bir adım atılıyor. İçişleri Bakanlığı 2016 yılında başlatılan “Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri Projesi” ile kara sınırlarının güvenliğini büyük ölçüde sağladı. Bugüne kadar toplam 2 bin 949 kilometrelik kara sınırının yüzde 40’ına denk gelen bin 168 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlanırken, bin 500 kilometrelik devriye yolu aktif hale getirildi.

SINIRLARA ÇOK KATMANLI GÜVENLİK

Projenin 2025 yılına kadar genişletilerek, yüksek teknolojili gözetleme sistemleri ve aydınlatma altyapısıyla donatılması hedefleniyor. Özellikle Suriye ve İran sınırları üzerinde odaklanılan çalışmalarda, sınırların yüzde 80’inde güvenlik duvarı ve devriye yolları tamamlandı. 2024 yılı itibarıyla Irak sınırında da 33 kilometrelik güvenlik hattı inşa edilirken, kalan bölümlerin yapımı hızla sürüyor.

SAHİLLERE DE GÖZETLEME İSTASYONU

Türk güvenlik güçleri, terörle mücadelede “kaynağında yok etme” anlayışıyla hareket ediyor. 2025 vizyonu kapsamında, 81 ilde terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kesilmesi ve lojistik desteklerinin engellenmesi için 4 bin 780 operasyon planlanıyor. Ayrıca, dijital materyallerin incelenmesi ve suçların aydınlatılması için biyometrik veri sistemlerinin entegrasyonu tamamlanacak. 2024 itibarıyla Doğu Akdeniz ve KKTC açıklarında faaliyet gösteren Sahil Güvenlik Gözetleme Sistemleri genişletilecek ve bir sahil gözetleme istasyonu daha kurulacak.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ARTIRILACAK

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirmesi planlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 74,6 olarak gerçekleşti. Bakanlık, 2025 yılına kadar bu oranı daha da artırmayı hedefliyor. Aynı dönemde, yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı yüzde 54,6’ya yükseldi.



