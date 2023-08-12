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Hayat

Gün ve saat aralığı verildi: Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde yarın fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın sabah saatlerinden aynı günün gece saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenirken, vatandaşlar da meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

23:54 . 12/08/2023 Cumartesi
AA
Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Marmara ve Kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​



#Meteoroloji
#Hava Durumu
#Fırtına
#Marmara
#Ege
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