Güne Bakan Cam Kırıkları yeniden sahnede

Ülkemizin önemli oyun yazarlarından Memet Baydur’un “Güne Bakan Cam Kırıkları” adlı eseri yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Almıla Uluer Atabeyoğlu ve Kerem Atabeyoğlu’nun rol aldığı oyun ilk kez 16 Şubat’ta Beşiktaş Minoa’da sahnelenmişti. 2 perdelik oyunda tek kişilik hayatlarında yaşayan iki yalnız insanın yalan, gerçek, kahkaha, gözyaşı dolu hikayeleri anlatılırken, iç hesaplaşmaları içinde yalnızlıklarını kırmaya çabalayan bir adam ve bir kadının resmi çiziliyor. Mecburi İstikamet Yapım tarafından sahnelenen “Güne Bakan Cam Kırıkları”, 5 Nisan saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Küçük Salon’da ve 6 Nisan saat 20.30’da ise Akaretler Minoa’da seyirciyle buluşacak.