Güneş'ten görsel şölen: Kuzey Işıkları göz kamaştırdı

Güneş’te yaşanan büyük patlama olağanüstü şiddetteki bir jeomanyetik fırtınayla sonuçlandı ve birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de görsel şölen oluşturdu. Trabzon ve İstanbul’da vatandaşlar kuzey ışıklarını gözlemledi. Güneş yüzeyindeki patlamalar sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinden bile gözlemlendi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette meydana gelen jeomanyetik fırtınanın yerel saatle 18.54'te Dünya'ya ulaştığını aktardı. Kuzey Işıkları, ABD'de Alaska'dan Florida'ya kadar, Avrupa'da da İngiltere, İrlanda, Çekya, Slovakya, Danimarka ve Ukrayna'da görülürken, Rusya ve Türkiye'de bulunanlar da bu ışık şölenine şahit oldu.