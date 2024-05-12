|
Hayat

Güneş'ten görsel şölen: Kuzey Işıkları göz kamaştırdı

Güneş’teki büyük patlama jeomanyetik fırtınayla sonuçlandı ve nadir görülen Kuzey Işıkları’nı ortaya çıkardı. Türkiye dahil birçok ülkeden görülen Kuzey Işıkları, gökyüzünü bir renk cümbüşüyle boyadı. Görsel şölen Trabzon ve İstanbul'da da gözlemlendi.

04:00 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 03:32 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trabzon'da Kuzey Işıkları
Trabzon'da Kuzey Işıkları

Güneş’te yaşanan büyük patlama olağanüstü şiddetteki bir jeomanyetik fırtınayla sonuçlandı ve birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de görsel şölen oluşturdu. Trabzon ve İstanbul’da vatandaşlar kuzey ışıklarını gözlemledi. Güneş yüzeyindeki patlamalar sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinden bile gözlemlendi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette meydana gelen jeomanyetik fırtınanın yerel saatle 18.54'te Dünya'ya ulaştığını aktardı. Kuzey Işıkları, ABD'de Alaska'dan Florida'ya kadar, Avrupa'da da İngiltere, İrlanda, Çekya, Slovakya, Danimarka ve Ukrayna'da görülürken, Rusya ve Türkiye'de bulunanlar da bu ışık şölenine şahit oldu.


#Güneş
#patlama
#kuzey ışıkları
16 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli bayram ikramiyesi alanlar dikkat! Başvuru takvimi netleşti: SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...