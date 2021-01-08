Hayat Günlük 70 gramdan fazla tüketilmemeli Bağırsak kanseri riskini artırıyor
GENEL SAĞLIK

Günlük 70 gramdan fazlasında bağırsak kanseri riski

Günlük 70 gramdan fazla tüketilmemeli: Bağırsak kanseri riskini artırıyor

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, yapılan araştırmalar sonucu günlük 70 gramın üzerinde kırmızı et tüketiminin bağırsak kanserine karşı riski artırdığına dikkat çekerek, ''Özellikle de işlenmiş et ürünleri, salam ve sucuk gibi ürünleri fazla tüketmemek gerekiyor'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, halk arasında ''bağırsak florası'' olarak da bilinen ''bağırsak mikrobiyotası'' ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Bağırsakta bulunan canlı organizma bütünlüğüne ''bağırsak mikrobiyotası'' adı verildiğini belirten Balcı, ''Bu canlı organizmalar yararlı ve zararlı türlerde olabilir. Bağırsak mikrobiyotasını, genetik, beslenme, fiziksel aktivite ve yaş gibi birçok faktör etkileyebilmektedir. Bu faktörlerin başında ise beslenme gelmektedir'' diye konuştu.

''Bağırsak kanseri önlenebilir"
HAYAT
''Bağırsak kanseri önlenebilir"

Uyku da etkiliyor

Balcı, bazı gıdalar ve farklı diyet tiplerinin, bağırsaktaki canlı organizmaların sayısını ve sağlığını etkileyebildiğine vurgu yaparak, ''Probiyotikler, prebiyotikler, lif açısından zengin sebze ve meyveler, egzersiz, stresten uzak durmak ve yeterli uyku, bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Tabi, bazı besinlerin fazla tüketimi ise bağırsak hastalıkları için risk faktörlerindendir. Rafine, işlenmiş gıdalar ve yüksek hayvansal protein tüketimi bağırsak sağlığı için olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan bir çalışmada, ambalajlı gıdaların ve yüksek hayvansal protein içeren bir diyet programının bağırsak sağlığını oldukça kötü etkilediği, bağırsaktaki zararlı ve yararlı bakterilerin dengesini değiştirdiğini göstermektedir'' ifadelerini kullandı.

Kalın bağırsak kanserine dikkat
HAYAT
Kalın bağırsak kanserine dikkat

Salam ve sucuk tüketimine dikkat

Balcı, hayvansal protein kaynağı olan kırmızı etin ve kırmızı etin işlenmiş hallerinin (salam, sucuk gibi) fazla tüketiminin, özellikle kalın bağırsak kanseri oluşumunda rol oynadığına şu sözlerle dikkat çekti:

  • ''Bunun ile ilgili yapılan bir çalışmada günde 2 porsiyon kırmızı et tüketen insanlarda bağırsak kanserine yakalanma riski haftada yalnızca bir porsiyon kırmızı et tüketenlerle kıyaslandığında yüzde 35 oranında arttığı gözlenmiştir. Kırmızı et yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Özellikle çinko ve demir minerallerinden oldukça zengindir. Vitaminlerden B3, B6 ve B12 vitaminlerinden de zengindir. Bu vitaminlerden özellikle B12 vitamini yalnızca hayvansal kaynaklarda bulunduğu için kırmızı ette B12 vitamini yönünden oldukça iyi bir kaynaktır. Tüm bu faydalı etkilerine karşın kırmızı et tüketilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle kırmızı etin işlenmesi ile yapılmış sucuk, salam gibi besinler sağlığımız için ciddi risk oluşturabilmektedir.''

Bağırsak kanseri hemoroid ile karıştırılabiliyor!
HAYAT
Bağırsak kanseri hemoroid ile karıştırılabiliyor!


70 gramı aşmamalı

İngiltere’de yapılan bir çalışmada günlük 70 gram ve üzerinde kırmızı et tüketenlerde bağırsak kanseri riskinin artış gösterdiğinin altını çizen Balcı, ''Bu yüzden kırmızı et için günde 70 gramdan az tüketimi önerilmiştir. Günlük tüketilmesi gereken miktardan fazla kırmızı et tüketmemeye dikkat edilmeli, özellikle de işlenmiş kırmızı et tüketiminden bağırsak sağlığımız için uzak durulmalıdır'' önerisinde bulundu.

Bağırsak kanserinin genç yetişkinlerde görülme oranı artıyor
HAYAT
Bağırsak kanserinin genç yetişkinlerde görülme oranı artıyor
Abone Ol Google News
Antalyada aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.
KKTCde kan donduran cinayet

KKTC'de kan donduran cinayet

​Önce babasını sonra annesini öldürdü sebebi ise şoka uğrattı.
Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.

Bir nefese muhtaç olmak

Bir nefese muhtaç olmak

​26 günlük tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı.

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.
Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.