'Günümüz Avrupası’nda Müslüman Azınlıklar' eseri yayımlandı

Prof. Dr. İrfan Aycan’ın “Günümüz Avrupasında Müslüman Azınlıklar” isimli 720 sayfalık yeni eseri çıktı.

Kitap Avrupa’daki Müslüman azınlıklar hakkında kaleme alınan çeşitli akademik makaleleri ve kırka yakın Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanları çeşitli yönleriyle ele alıyor. Bunlar arasında Avrupa’da azınlık olarak yaşayan Müslümanların siyasi, sosyal, dinî, ekonomik, kültürel ve demografik durumları, Müslümanların dil sorunları ve içinde bulundukları olumlu-olumsuz şartlar ortaya konuluyor.

Tarihsel bir bakış açısıyla başlayan kitap, İslamiyet’in Avrupa ile ilk teması olan Hz. Muhammed’in hayatından, İslam-Avrupa İlişkisini zirveye ulaştıran Endülüs Medeniyetine geçen süreci anlatıyor. Avrupa denildiğinde akıllara gelen zenginlik ve refahın Avrupa’da yaşayan Müslümanlar açısından geçerli olup olmadığı konusu tartışılıyor.

Kitap içerisinde Kadir Canatan, Halife Keskin, Adnan Bülentoğlu ve Yasin Baş gibi Batı ve İslam alanında çalışan önemli isimlerin de makaleleri bulunuyor.