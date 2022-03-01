“Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” eseri yayınlandı

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İrfan Aycan’ın “Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli 720 sayfalık yeni eseri çıktı. Müslüman Azınlıklar setinin 5’inci cildi olan “Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli eser birçok akademisyenin bir araya geldiği önemli bir çalışma olarak Avrupa ülkelerindeki Müslümanları mercek altına alıyor.

39 Avrupa ülkesi analiz edildi

Daha önce “Günümüz Asya’sında Müslüman Azınlıklar”, “Günümüz Avustralya Kıtasında Müslüman Azınlıklar”, “Günümüz Amerika Kıtasında Müslüman Azınlıklar” ve “Günümüz Afrika’sında Müslüman Azınlıklar” isimli akademik çalışmaların editörlüğünü üstlenmiş olan İrfan Aycan’ın yeni çalışmasında Almanya’nın da yer aldığı 39 Avrupa ülkesi analiz ediyor. Kitap Avrupa’daki Müslüman azınlıklar hakkında kaleme alınan çeşitli akademik makaleleri ve kırka yakın Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanları çeşitli yönleriyle ele alınıyor. Bunlar arasında Avrupa’da azınlık olarak yaşayan Müslümanların siyasi, sosyal, dinî, ekonomik, kültürel ve demografik durumları, Müslümanların dil sorunları ve içinde bulundukları olumlu-olumsuz şartlar ortaya konuluyor.

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Avrupa, islâmiyetle Hz. Muhammed (SAV) döneminde tanıştı

Kitap önce tarihsel bir bakış açısıyla başlıyor. İslamiyet’in Avrupa ile ilk teması daha Hz. Muhammed hayatta iken gerçekleşmişti. Asırlar boyu süregelen İslam-Avrupa ilişkisi Endülüs Medeniyeti ile zirveye ulaşmıştı. Günümüzde Avrupa denildiğinde akıllara gelen zenginlik ve refahın Avrupa’da yaşayan Müslümanlar açısından geçerli olup olmadığı meselesi de araştırılıyor. “20. Yüzyılda Avrupa’ya yönelik göç hareketleri ve ardında yatan dinamikleri” ele alan ünlü sosyolog ve antropolog Kadir Canatan’ın da bu kapsamlı eserde bir makalesi bulunuyor. “Avrupa’da İslamofobi ve sebepleri”nin (Halife Keskin) de ortaya konulduğu çalışmada, “Avrupa’da İslam ve Müslümanların geleceği” (Adnan Bülent Baloğlu) de irdeleniyor. Ülkeler kısmında özellikle Avrupalı Müslümanların Fransa’dan sonra en yoğun yaşadığı Almanya göze çarpıyor.

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Almanya'daki müslümanların hayatı incelendi

Almanya bölümü Siyaset ve Tarih Bilimcisi Yasin Baş tarafından ele alındı. Yasin Baş, 33 sayfalık bilimsel makalesinde Almanya’daki Müslüman hayatın röntgeni çekti. Baş, Almanya’daki Müslümanların tarihini, dil koşullarını, ekonomik, sosyal, siyasi, coğrafi, dini, etnik ve kültürel durumlarını araştırdı. Esere https://www.ottoyayin.com/gunu... sitesinden ulaşılabilir.

HAYAT Kültürel zenginliği mimleyen bir çalışma