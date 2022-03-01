Hayat Günümüz Avrupasında Müslüman Azınlıklar eseri yayınlandı
KÜLTÜR SANAT

“Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” eseri yayınlandı

“Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli eserin Almanya bölümünde Siyaset ve Tarih Bilimcisi Yasin Baş, Almanya’daki Müslümanların tarihini, dil koşullarını, ekonomik, sosyal, siyasi, coğrafi, dini, etnik ve kültürel durumlarını kaleme aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” eseri yayınlandı
Siyaset ve Tarih Bilimcisi Yasin Baş

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İrfan Aycan’ın “Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli 720 sayfalık yeni eseri çıktı. Müslüman Azınlıklar setinin 5’inci cildi olan “Günümüz Avrupa’sında Müslüman Azınlıklar” isimli eser birçok akademisyenin bir araya geldiği önemli bir çalışma olarak Avrupa ülkelerindeki Müslümanları mercek altına alıyor.

39 Avrupa ülkesi analiz edildi

Daha önce “Günümüz Asya’sında Müslüman Azınlıklar”, “Günümüz Avustralya Kıtasında Müslüman Azınlıklar”, “Günümüz Amerika Kıtasında Müslüman Azınlıklar” ve “Günümüz Afrika’sında Müslüman Azınlıklar” isimli akademik çalışmaların editörlüğünü üstlenmiş olan İrfan Aycan’ın yeni çalışmasında Almanya’nın da yer aldığı 39 Avrupa ülkesi analiz ediyor. Kitap Avrupa’daki Müslüman azınlıklar hakkında kaleme alınan çeşitli akademik makaleleri ve kırka yakın Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanları çeşitli yönleriyle ele alınıyor. Bunlar arasında Avrupa’da azınlık olarak yaşayan Müslümanların siyasi, sosyal, dinî, ekonomik, kültürel ve demografik durumları, Müslümanların dil sorunları ve içinde bulundukları olumlu-olumsuz şartlar ortaya konuluyor.

Avrupa, islâmiyetle Hz. Muhammed (SAV) döneminde tanıştı

Kitap önce tarihsel bir bakış açısıyla başlıyor. İslamiyet’in Avrupa ile ilk teması daha Hz. Muhammed hayatta iken gerçekleşmişti. Asırlar boyu süregelen İslam-Avrupa ilişkisi Endülüs Medeniyeti ile zirveye ulaşmıştı. Günümüzde Avrupa denildiğinde akıllara gelen zenginlik ve refahın Avrupa’da yaşayan Müslümanlar açısından geçerli olup olmadığı meselesi de araştırılıyor. “20. Yüzyılda Avrupa’ya yönelik göç hareketleri ve ardında yatan dinamikleri” ele alan ünlü sosyolog ve antropolog Kadir Canatan’ın da bu kapsamlı eserde bir makalesi bulunuyor. “Avrupa’da İslamofobi ve sebepleri”nin (Halife Keskin) de ortaya konulduğu çalışmada, “Avrupa’da İslam ve Müslümanların geleceği” (Adnan Bülent Baloğlu) de irdeleniyor. Ülkeler kısmında özellikle Avrupalı Müslümanların Fransa’dan sonra en yoğun yaşadığı Almanya göze çarpıyor.

Almanya'daki müslümanların hayatı incelendi

Almanya bölümü Siyaset ve Tarih Bilimcisi Yasin Baş tarafından ele alındı. Yasin Baş, 33 sayfalık bilimsel makalesinde Almanya’daki Müslüman hayatın röntgeni çekti. Baş, Almanya’daki Müslümanların tarihini, dil koşullarını, ekonomik, sosyal, siyasi, coğrafi, dini, etnik ve kültürel durumlarını araştırdı. Esere https://www.ottoyayin.com/gunu... sitesinden ulaşılabilir.

Kültürel zenginliği mimleyen bir çalışma
HAYAT
Kültürel zenginliği mimleyen bir çalışma

UNESCO listesindeki Divriği Ulu Cami'nin restorasyonu yeniden başlıyor
FOTOĞRAF 15
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Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan ve mimarisiyle büyük ilgi çeken Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanamadı.
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1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin denge ve uyumlu tasarımıyla 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen caminin restorasyon çalışması durduruldu.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu yapan firmanın ihale sözleşmesi, 2019 yılında tasfiye edildi.
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2021 yılında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyonun devamı için yeni ihale yapıldı. Yaklaşık 60 milyon liralık bedelli ihaleyi alan firma Divriği ilçesinde restorasyon için hazırlıklara başladı.
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Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın ülke açısından çok değerli bir eser olduğunu belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, \"800 yıllık bir geçmişi var. Taş işçiliğinde adeta bir zirvedir.
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1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir eserimizdir. Kültür ve inanç turizminde merkezimiz olan Divriği'de önemli bir yer tutmaktadır.
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İnşallah onu hem ihya edeceğiz hem de dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerin gelmesini sağlayacak bir ortam oluşturacağız. Ecdadın eserini muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak en temel görevlerimizden birisidir. Hem bizim hem de insanlık için çok değerli bir eser\" dedi.
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Restorasyon süreci hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, \"Çok uzun bir hikayesi var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2010 yılında Divriği ilçe ziyareti ile başlayan bir süreçtir.
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Yollarının yapılması, çevre tanzimi, kamulaştırma süreci ve binanın statiğinin incelenmesi gibi birçok husus ziyaretle birlikte başladı. O dönemden itibaren çalışıyoruz. Tabii ki tarihi eserlerde zaman planlaması yapmak kolay değil. Öngörülemeyen çok işler çıkabiliyor. Öncelikle etrafını temizledik. Çok güzel bir kamulaştırma süreci yönettik. Akabinde restorasyon projeleri yapıldı ve onaylandı. İlk restorasyon ihalesi 2015 yılında yapıldı ve birinci etap bitti.
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2017 yılında tekrar bir ihale gerçekleştirildi. 2019 yılında tasfiye edilmek zorunda kaldı. O dönemki fiyat artışlarından kaynaklı bir sorun oluştu.
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Bakanlar Kurulu'nun kararıyla birlikte 2019 yılında restorasyon süreci tasfiye edildi ve tekrar düzenlendi. Daha detaylı bir çalışma yapıldı ve ilave işler de eklendi\" dedi.
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Yeniden ihale yapıldığını ifade eden Vali Ayhan, \"2021 yılında tekrar ihalesi gerçekleştirildi.
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Bu yaklaşık 60 milyon TL'lik bir ihale. İnşallah, yakın zamanda mevsim şartları el verdiğinde çalışmalar başlayacak. Artık vatandaşlarımız bekliyor. Bizler de bunun farkındayız. Birçok aşamayı geçti, bundan sonraki kısım; işin kolayı. En kısa zamanda ecdadın eserini korumuş olacağız.
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Çok güzel bir sunum ile vatandaşlarımız görmesini, faydalanmasını sağlayacağız. İhalesi, sözleşme ve yer teslimi yapıldı.
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Belki bir ay içinde, belki de nisan ayının başında restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde başlayacak. Zaten firma bütün şantiye ve ekiplerini hazır hale getirmiş durumda. Artık kaybedecek zamanımız yok. Geçmişte kaybettiğimiz zamanı yoğun bir çalışma ile telafi edeceğimizi söyleyebilirim\" diye konuştu.
UNESCO listesindeki Divriği Ulu Cami'nin restorasyonu yeniden başlıyor
Sivas'ın Divriği ilçesindeki Selçuklu dönemi yapılarından Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlayan ancak 2 yıl sonra durdurulan restorasyon, yeniden başlıyor. Yaklaşık 60 milyon lira bedelli yeni ihale yapıldığını belirten Vali Salih Ayhan, "800 yıllık bir geçmişi var. Taş işçiliğinde adeta bir zirvedir. 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir eserimizdir" dedi.
Resmi Gazetede yayımlandı

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