Hac kayıtları başladı: 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Kutsal topraklara giderek dini vecibeleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar, heyecanla diyanetten gelecek tarihi bekliyordu. Diyanetin açıkladığı tarihlere göre hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresineden ön kayıtlarını yapabilecekler. Kura ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Ancak hem ön kayıt hem de ön kayıttan sonra hacı adaylarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor. Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, hacı adaylarının dikkat etmesi gereken maddeleri sıraladı. İşte o maddeler;

Rezervasyonlara dikkat!

Öncelikle 2020 yılında ilk defa hacca gidecek vatandaşların 25 TL harç ücretini ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor. Ardından ön başvuru fromunu doldurabilirler. Özellikle hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak oda tercihi ve ya otel tercihi yapacaklar. Ancak bu tercih bağlayıcı olacağı için daha sonra konaklama tercihlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir. Hacı daylarının dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise kendisiyle birlikte kuraya katılmak isteyen kişi/ kişileri mutlaka belirtmeleri gerekiyor.

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır açıklama yaptı.

İletişim bilgilerine dikkat!

Hacı adayları başvuru yaparken iletişim bilgilerini mutlaka girmeli ve bu işlemi doğru bir şekilde yapmalıdır. Bunun sebebi ise kura çekimi sonra hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlara “kesin kayıt yaptırabilir” belgesi SMS şifresi olarak gelecek. Aynı zamanda cep telefonu değişikliği yaptırmak isteyen vatandaşların diyanetin vereceği tarihte il/ilçe müftülüklerine gidip müracaat etmeleri gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen hacı adayları www.elcitur.com.tr adresinden ulaşabilirler.

REKLAM