Hayat Hac kayıtları başladı 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
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Hac kayıtları başladı: 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kayıtları başladı: 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hacı adaylarının her sene beklediği hac kayıt tarihleri açıklandı. Kutsal görevini yerine getirmek isteyen hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinden ön başvurularını yapabilecekler. Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, Hacca gitmek isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken maddelere dikkat çekerek “Bu ulvi görev için başvuru yapacak vatandaşlarımızın konaklama tercihlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Ön kayıt sisteminden sonra bu tercihleri değiştiremiyorlar. Ayrıca kayıt olduktan sonra uzun ve bir kadar da önemli evrak listesi var, bu listeyi de eksiksiz toplamaları gerekiyor.” açıklamalarında bulundu. İşte hacı adaylarının başvuru yaparken dikkat etmesi gerekenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hac kayıtları başladı.
Hac kayıtları başladı.

Kutsal topraklara giderek dini vecibeleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar, heyecanla diyanetten gelecek tarihi bekliyordu. Diyanetin açıkladığı tarihlere göre hacı adayları 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresineden ön kayıtlarını yapabilecekler. Kura ise 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Ancak hem ön kayıt hem de ön kayıttan sonra hacı adaylarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunuyor. Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, hacı adaylarının dikkat etmesi gereken maddeleri sıraladı. İşte o maddeler;

Rezervasyonlara dikkat!

Öncelikle 2020 yılında ilk defa hacca gidecek vatandaşların 25 TL harç ücretini ilgili bankalara yatırmaları gerekiyor. Ardından ön başvuru fromunu doldurabilirler. Özellikle hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak oda tercihi ve ya otel tercihi yapacaklar. Ancak bu tercih bağlayıcı olacağı için daha sonra konaklama tercihlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir. Hacı daylarının dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise kendisiyle birlikte kuraya katılmak isteyen kişi/ kişileri mutlaka belirtmeleri gerekiyor.

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır açıklama yaptı.

İletişim bilgilerine dikkat!

Hacı adayları başvuru yaparken iletişim bilgilerini mutlaka girmeli ve bu işlemi doğru bir şekilde yapmalıdır. Bunun sebebi ise kura çekimi sonra hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlara “kesin kayıt yaptırabilir” belgesi SMS şifresi olarak gelecek. Aynı zamanda cep telefonu değişikliği yaptırmak isteyen vatandaşların diyanetin vereceği tarihte il/ilçe müftülüklerine gidip müracaat etmeleri gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen hacı adayları www.elcitur.com.tr adresinden ulaşabilirler.

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