Hayat Hafızayı onarmak hakikate yeniden ulaşmak
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Hafızayı onarmak hakikate yeniden ulaşmak

Sanatçı Esra Carus “Hafızayı Onarmak” başlıklı kişisel sergisinde kâğıt ve porselen malzemeyi bir araya getirerek yeni illüzyonlar yaratıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızayı onarmak hakikate yeniden ulaşmak
Esra Carus

Sanatçı Esra Carus “Hafızayı Onarmak” başlıklı kişisel sergisinde kâğıt ve porselen malzemeyi bir araya getirerek yeni illüzyonlar yaratıyor. Sanatçı, geçmişle bugünün aynasında, artık muğlak olanın arasında, gerçeği sorguluyor. Carus, Maçka Sanat Galerisi için düzenlediği yapıtlarla bir anlamda, kendine ve izleyiciye birtakım sorular soruyor: “Hafızayı onarmak mümkün mü, eldeki parçalarla en baştaki hakikate ulaşılabilir mi, gerçeklik dediğimiz tam olarak ne?” Esra Carus, son sergisi “Hafızayı Onarmak”ta yer verdiği yeni işlerin aslında geçmişte ürettiklerinin birer parçası, anısı veya izdüşümü olduğunu belirtiyor: “Bu sergide, geçmişte yapmış olduğum işlerden arta kalan veya kullanmadığım kâğıt ve porselen malzemeyi yeni bir bütünlük içinde bir araya getirdim. Bugün onlara baktığımda sanki düzgün bir cümleyi bölüp parçalayarak bir şiir dizesi haline dönüştürmeye çalıştığımı görüyorum” diyor.

  • Sanat tarihçisi ve küratör Fırat Arapoğlu ise “Bu sergi paylaşılan bir parçalanmışlığın izdüşümüdür” diyor ve şunları ekliyor: “Gerçeklik bütün parçalarında gizlidir. İnsanoğlunun payına da Pandora’nın kutusunda saklı kalan umut misali parçalanmışlıklarını sürekli bütünleme çabası düşmüştür. Esra Carus izleyiciye, anımsayabildiklerinin ya da hayal edebildiklerinin tam da kendi parçaları olduğunu ve bu parçaların bütüne eşit olduğunu gösteriyor.” “Hafızayı Onarmak” sergisi 4 Haziran’a kadar Maçka Sanat Galerisi’nde izlenebilir. Galeri, Pazar ve Pazartesi hariç haftanın her günü 12.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
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