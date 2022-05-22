Hafızayı onarmak hakikate yeniden ulaşmak

Sanatçı Esra Carus “Hafızayı Onarmak” başlıklı kişisel sergisinde kâğıt ve porselen malzemeyi bir araya getirerek yeni illüzyonlar yaratıyor. Sanatçı, geçmişle bugünün aynasında, artık muğlak olanın arasında, gerçeği sorguluyor. Carus, Maçka Sanat Galerisi için düzenlediği yapıtlarla bir anlamda, kendine ve izleyiciye birtakım sorular soruyor: “Hafızayı onarmak mümkün mü, eldeki parçalarla en baştaki hakikate ulaşılabilir mi, gerçeklik dediğimiz tam olarak ne?” Esra Carus, son sergisi “Hafızayı Onarmak”ta yer verdiği yeni işlerin aslında geçmişte ürettiklerinin birer parçası, anısı veya izdüşümü olduğunu belirtiyor: “Bu sergide, geçmişte yapmış olduğum işlerden arta kalan veya kullanmadığım kâğıt ve porselen malzemeyi yeni bir bütünlük içinde bir araya getirdim. Bugün onlara baktığımda sanki düzgün bir cümleyi bölüp parçalayarak bir şiir dizesi haline dönüştürmeye çalıştığımı görüyorum” diyor.

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