Hayat Hafta sonu ne yapmalı
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​Hafta sonu ne yapmalı - Hafta sonu nereye gidilmeli

Hafta sonu ne yapmalı

Hafta sonunu evde geçirmekten çok mu sıkıldınız? Farklı şeyler mi yapmak istiyorsunuz? O zaman 'hafta sonu ne yapmalı' haberimize bir göz atın deriz. Daha iyi bir hafta geçirebilmek için yapmanızı tavsiye ettiğimiz birbirinden motive edici hafta sonu etkinlikleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçimdeki Çocuk sergisini hala görmeyenler için 29 Aralık son gün.
İçimdeki Çocuk sergisini hala görmeyenler için 29 Aralık son gün.

Hafta sonu doyasıya gezmek, birbirinden farklı aktiviteler ile dolu dolu vakit geçirmek isteyenler için kültür sanat etkinliklerini listeledik. Siz de 'hafta sonu ne yapmalı' diye geçiriyorsunuz aklınızdan söyleşiden tiyatroya sergiden konsere kadar belirlediğimiz etkinlikler ile kendi hafta sonu planınızı yapabilirsiniz.

Hafta sonu ne yapmalı?: İstanbul'da gezilecek 5 yer
HAYAT
Hafta sonu ne yapmalı?: İstanbul'da gezilecek 5 yer

90'lar partisinde müziğe doyacaksınız

90’lar müziğinin öncü isimleri Çelik, Grup Vitamin, Mansur Ark, Sibel Alaş ve Yonca Evcimik yarın akşam (cumartesi) Zorlu PSM’de hayranlarıyla buluşacak. Canlı olarak gerçekleşecek konserde dinleyiciler 90’lara dönecek. Özel gecede aynı zamanda DJ Şener Çetin ve Hakan Küfündür set başına geçerek, 90’ların ruhunu yaşatacak.

90'lar müziklerini özleyenler yarın akşam Zorlu PSM’deki konsere gidebilir.

Andy Warhol’un renkli pop art dünyası

UNIQ Expo’da 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunan Andy Warhol sergisi, tüm çocukları sanata ve renklerin dansına davet ediyor. Odeabank’ın ana sponsorluğunda 29 Mart 2020’ye kadar sürecek olan sergi, her gün açık olacak.

Pop Art’ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist’in 100’den fazla orijinal eserinin yer aldığı sergi, çocukların hayal dünyasına yeni renkler katacak.

Çocuklar bu sergide; Andy Warhol’un renkli Pop Art dünyasını ve 50’li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein’ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring’in grafitileriyle renklenecek, 60’lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler.

Karıncalar Reşat Nuri Sahnesi’nde

John Steinbeck ve Boris Vian’ın metninden Işıl Yüce ve Ülkü Tamer’in çevirdiği ‘Karıncalar’ oyunu yarın saat 20.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Ergun Üğlü’nün yönettiği, Mert Turak’ın rol aldığı oyun nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı bir savaşta firar eden bir askerin hikayesini anlatıyor. Oyunun biletlerini Şehir Tiyatrolarının internet sitesinden temin edebilirsiniz.

Mert Turak

İçimdeki Çocuk için son günler

16. İstanbul Bienali süresince yaklaşık 100 kişiniz ziyaret ettiği “İçimdeki Çocuk” sergisi yoğun ilgi üzerine uzatıldı. Sergi 29 Aralık tarihine kadar gezilebilir.

Abdülmecid Efendi Köşkü’nde bulunan sergiyi hala görmediyseniz hafta sonu bu fırsatı kaçırmayın.

Türkiye’den ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’inci yüzyıldan günümüze geniş bir döneme yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiren sergi, resimden fotoğrafa, heykelden yerleştirmeye çok çeşitli teknik ve malzemelerle üretilmiş işleri odağına alırken, ziyaretçilerini, zamanla kaybetmeye yüz tuttukları içlerindeki çocukları dinlemeye davet ediyor.

Bir 'Dönme Dolap' hikayesi

Fransız Senarist Eric Assous’un 1998 yılında yazıp, Gencay Gürün’ün Türkçe’ye çevirdiği, evli ve bir çocuk sahibi Pierre’nin öyküsünün konu alındığı oyun ‘Dönme Dolap’ oyuncu Sinan Albayrak ve Sedef Şahin’in oyunculuk performansıyla sahnede. Özgün Yetkinoğlu’nun yönettiği, Kerem Yılmaz’ın sanat danışmanlığını yaptığı oyun yarın (cumartesi) saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde izlenebilir.

Sinan Albayrak ve Sedef Şahin

Hafta sonu gezmek için 5 mekan 5 etkinlik: Dünyaca ünlü şefler İstanbul'da
HAYAT
Hafta sonu gezmek için 5 mekan 5 etkinlik: Dünyaca ünlü şefler İstanbul'da

Büyülü bir masal diyarı: Strazburg
FOTOĞRAF 16
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Sömestr tatili yurt dışı gezi planı yapanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Yazın olduğu kadar kış mevsiminin de oldukça yakıştığı Strazburg’da masalsı bir tatil geçirebilirsiniz.
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Avrupa Birliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen Strazburg, Almanya ve İsviçre’ye sınır komşusu, hatta Almanya sınırına beş dakika uzaklıkta. Zaten Almanya’nın etkisi şehrin her unsuruna yansımış durumda.
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Tarih ve kültürün iç içe olduğu şehir, 1998 yılında Unesco tarafından Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilmiş.
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Strazburg’un en yüksek binası olan Notre Dame Katedrali
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Katedrali’nin seyir terasından şehrin tamamını kuş bakışı görebilirsiniz.
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Dar bir geçitten çıkılan 300 basamağa değeceğine emin olun. Yorgunluğunuzu seyir terasından bakar bakmaz unutacaksınız. La Petite France
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Birçok turist şehrin en etkileyici bölgesinin La Petite France yani “Küçük Fransa” denilen bölge olduğunu söyleyecektir.
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Kanalların etrafında kurulmuş bu bölgede yarı ahşap Alsaz evleri, rengârenk çiçekli pencereler tam bir görsel şölen. Elinize kahvenizi alarak bir ortaçağ kasabasındaymışçasına semtin dar sokaklarına kendinizi bırakın.
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Şehirde ulaşım için üç alternatif mevcut, tramvay, bisiklet ve yürümek. Evet yürüyerek şehrin tamamını gezmek mümkün, her sokak ayrı bir keşif, zamanınız kısıtlıyla bisiklet de kiralayabilirsiniz.
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Şehirde yoğun olarak bisiklet kullanılıyor. Bisikletlilere ait yollar, ışıklar mevcut. Turistik teknelerle kanal turu yapmak da seçenekler arasında.
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Peki Ne Yemeli?
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Tarte flambée: Bir nevi pizza ya da lahmacun diyebiliriz, ince hamur üzeri, tercihe göre çeşitli malzemeler ekleniyor odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Yemeden dönmeyin.
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Place Kléber’de bulunan Fransa ve Belçika'nın meşhur kurabiyecisi Galerie Gourmande’ın enfes kurabiyelerini unutmayın, muhtemelen seçim yapmak biraz zor olacak, kurabiye kutuları da tam hatıralık saklanacak türden.
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Fransızların pastanecilik konusunda ünleri malum, bu büyüleyici şehirde gezerken küçük molalar verip filtre kahve ile pastaların, keklerin, kruvasanların tadına varın.
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Choucroûte: Lahanalı, etli ve sebzeli bir Alsaz yemeği, orijinalinde sosis ve şarküteriyle servis ediliyor ancak tercihe göre et ve balık tercih edebilirsiniz. Aklınızda geleneksel bir Alsaz yemeği yemek varsa tercihiniz “Choucroûte Garnie” olabilir.
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Büyülü bir masal diyarı: Strazburg
Sömestr tatilini değerlendirmek isteyenler için güzel bir önerimiz var. Fransa söz konusu olunca akla hiç kuşkusuz Paris gelir, Fransa'nın kuzeyinde, Alsaz bölgesinin başkenti olan Strazburg, Paris'in griliği ve melankolisinin yanında göz alıcı mimarisi, yüzyıllık ağaçları, nehrin üzerine kurulmuş şirin köprüleriyle büyülü bir masal diyarı.
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