Hayat Hakan Taşıyandan meslektaşlarına sert tepki Sanatçı işini yapmalı
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Hakan Taşıyan'dan meslektaşlarına sert tepki: Sanatçı işini yapmalı

Şarkıcı Hakan Taşıyan, Türkiye'yi kötüleyen açıklamalarda bulunan bazı meslektaşlarına sert çıktı. Taşıyan, "Sanatçı şarkısını söyleyecek. Sağa sola dilini uzatmayacak. Sevmiyorsan git bu ülkeden" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Hakan Taşıyandan meslektaşlarına sert tepki: Sanatçı işini yapmalı
​Hakan Taşıyan

Yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan ve eski günlerine dönen şarkıcı Hakan Taşıyan, 'Arafta Sorular'ın konuğu olarak Esra Elönü’nün sorularını yanıtladı. Herkesin ülkesine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Taşıyan, özellikle yurt dışı hayaliyle yanıp, tutuşanları sert bir dille eleştirdi.

'Sağa sola dilini uzatmayacaksın'

Sanatçının işini yapması gerektiğini aktaran Taşıyan, “Herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek. İHA/SİHA ile gurur duyması lazım. Sağa sola dilini uzatmayacak. Öyle bir şey yok. İşini yap sen, şarkı söyle, başka bir iş yapma. Söylüyorsan şarkı söyle, söylemiyorsan şurada dur. Kimse senden bir şey istemiyor. Hadsizlik yapma, haddini bil. Dinleyen dinler seni ve gurur duy" dedi.

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'Gurur duymamız lazım'

Türkiye’de yapılanlarla gurur duyulması gerektiğini belirten Taşıyan, “Bu ülke bizim ülkemiz. Görüyorsun sağımızı, solumuzu, düşmanlarımızı. Her tarafımız düşman. O yüzden ne mutlu Türk’üm diyene… Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Kürdü’yle, Alevisi’yle, Çerkez’iyle bu toprağın çocuklarıyız. Gurur duymamız lazım. Hepsi bizim, İHA’sı, SİHA’sı. Çünkü bunlar bizim, kendimizle gurur duymamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsan sana ben karışırım ama. Uzayan kol bizden olsun" diye konuştu.

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'Ülkeyi sevmiyorsan gideceksin'

“Çok şükür, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu hadsiz insanlar, dış ülkeleri görmemişler” diyen Taşıyan, şöyle devam etti:

“Çıksınlar da görsünler. Ya bu ülkeyi seveceksin, ya seveceksin. Sevmiyorsan git bu ülkeden. Bırak hakkını verenler yaşasın bu ülkede. Madem bu ülke sana fazla geliyor, sen de fazlasın bu ülkeye. Yolun açık olsun. Ne yapalım yani…”

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