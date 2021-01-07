Hayat Hakkarinin tek ve ilk kadın ambulans şoförü Karlı yollara meydan okuyor
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Hakkari'nin tek ve ilk kadın ambulans şoförü: Karlı yollara meydan okuyor

Hakkari'nin tek ve ilk kadın ambulans şoförü: Karlı yollara meydan okuyor

Sivas’tan 3 ay önce Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başkanlığı'na atanan Zeynep Sarı (24), kentin ilk ve tek paramedik ambulans şoförü oldu. Büyük bir ustalıkla kullandığı ambulansıyla zamana karşı yarışan Sarı, bölgenin karlı yollarına meydan okuyup, acil vakalara da olay yerinde ilk müdahalede bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Ambulans şoförü Zeynep Sarı
Ambulans şoförü Zeynep Sarı

Mesleğe 2 yıl önce Sivas’ta başlayan ve 3 ay önce Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başkanlığı İl Ambulans servisine atanan Zeynep Sarı, kentin ilk ve tek paramedik ambulans şoförü oldu. Gelen anonsla hareket geçen Sarı ve yanındaki sağlık personelleri, vakanın olduğu yere giderek hastalara anında müdahalede bulunuyor. Hastayı en hızlı şekilde hastaneye getiren kadın ambulans şoförü Sarı, sevdiği mesleği yaptığını, kendisini görenlerin çok şaşırdığını ve hemen yol verdiklerini bundan çok memnun olduğunu söyledi.

‘ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM’

Hakkari’deki vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldığını belirten Sarı, "Mesleğe memleketim olan Sivas’ta başladım. 2 yıldır ambulans şoförlüğü yapmaktayım. Şu an Hakkari’de görev yapıyorum. Dışarıdan çok olumlu tepkiler alıyorum. Özellikle trafikte insanlar kadın ambulans şoförünü gördükleri zaman alkışlayanları ya da acil durum olmamasına rağmen ambulansa yol verenlere şahit oluyorum. Bu olumlu tepkiler beni çok mutlu ediyor" dedi.

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‘İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM’

Hakkari’nin coğrafi yapısı nedeniyle engebeli yapıya sahip olduğunu ayrıca kış şartlarının da sıkıntılı olduğunu belirten Sarı, “İşimi severek yapıyorum. Hakkâri coğrafi yapısı nedeniyle biraz engebeli bir araziye sahip. Kış şartları biraz sıkıntılı geçebiliyor ama biz ekipçe dayanışma içerisinde devletimizin de bize sunduğu imkânlar sayesinde bütün zorlukları aşabiliyoruz. İşimizi seviyoruz. Bura da görev yapmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

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Eski dünya şampiyonundan kadınlara savunma dersi
FOTOĞRAF 8
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İzmit'te bir spor salonunda savunma sporları eğitimi veren Karate Full Contact Dünya Şampiyonu Vedat Akbulut, şiddet olaylarına karşı kadınlara ücretsiz savunma sporları dersleri vermeye başladı.
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Karate, muay thai, kick boks ve yakın dövüş teknikleri konularında kadınlara kendilerini nasıl savunabileceklerini öğreten Akbulut, kadınların kendisine saldıran kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra mutlaka bağırarak çevreden yardım istemesinin önemini de vurguladı.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 4 kişi ile yapılan çalışmalarda, salona gelen kadınlara fiziki gücün teknik ile alt edilebileceği ve kendilerini savunabilecekleri öğretiliyor.
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Vedat Akbulut son dönemlerde kadına karşı şiddetin arttığını belirterek, “Biz de bundan çok etkilendik. Bu yüzden, İzmit'te yeni açtığımız spor salonunda kadınlarımıza savunma dersleri verelim, bizim de çorbada tuzumuz bulunsun, elimizi taşın altına koyalım istedik. O yüzden kadınlarımıza, kendilerini savunabilmeleri için salonumuzda yakın dövüşle ilgili özel dersler veriyoruz. Bunun karşılığında ise hiçbir ücret almıyoruz. Yeter ki kadınlarımız ölmesin. Burada kick boks, muay thai ve yakın savunma dersleri veriyoruz. Kapkaça karşı, tacize karşı kendilerini nasıl savunabileceklerini öğretiyoruz. O durumda hem sözlü hem de fiziki şekilde yapabilecekleri şeyleri anlatıyoruz. Karşısındaki rakibi nasıl etkisiz hale getirir ve ardından nasıl yardım ister şeklinde derslerimiz var. Bu konularda elimizden geleni yapıyoruz dedi.
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Eğitime katılan Büşra Çolak, “Ben buraya zayıflamak amacıyla kaydolmuştum. Savunma sporları derslerini de ücretsiz olarak alabileceğimi söylediler. Artan kadın cinayetlerinden sonra böyle bir imkan sunmaları çok güzel bir şey. Özellikle son zamanlarda kadına şiddet çok artmış durumda. Kadınlar işlerine giderken, evlerinin önünde, evlerinde, pazarda, her yerde vahşice öldürülüyorlar. Bu duruma 'dur' demek zorundayız. Ben de kendimi savunmak istiyorum. Burası da bana çok güzel bir imkan sunuyor bu konuda. Bu yüzden çok mutluyum diye konuştu.
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Kendisini savunmak için kick boks dersleri almaya başlayan İlknur Özkan, “Evliyim, 2 kızım var. Evet, evde şiddet görmüyorum. Lakin sokakta, pazarda, her yerde olan şiddete karşı kendimi savunmak için kick boks derslerine başladım. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Şu ana 6- 7 saat ders aldım. Fakat kendimi çok geliştirdiğimin, öz güvenimin yükseldiğinin farkına vardım. Tabii ki fiziksel olarak her zaman erkekler, kadınlardan daha kuvvetlidir. Bizim burada öğrendiğimiz teknikler ve mantığımızla hareket edersek, dünyanın en güçlü insanı da gelse yenebileceğin öz güvenine burada sahip olabiliyorsunuz dedi.
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Eski dünya şampiyonundan kadınlara savunma dersi
İzmit'te, Karate Full Contact Dünya Şampiyonu Vedat Akbulut, artan şiddet olaylarına karşı kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi veriyor. Vedat Akbulut kadınlara kapkaç ve tacize karşı kendilerini nasıl savunacaklarını öğrettiklerini belirterek, “Yeter ki kadınlarımız ölmesin" dedi.


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