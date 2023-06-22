Haliliye'de 'Eser' belediyeciliği: Kalıcı eserler kazandırılıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın vizyon projeleri ile ilçede değişim yaşanıyor. Başkan Canpolat’ın talimatlarıyla birçok projenin çalışmaları tamamlanırken, Haliliye halkının uzun yıllar kullanabileceği kalıcı eserler ilçeye kazandırılıyor. Bu projeler ile vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunulurken, vizyon projeler ile Şanlıurfa değer kazanıyor.

Ahmet Yesevi.

Kırsal mahallelerin çehresi değişiyor





Başkan Mehmet Canpolat ile yatırımların arttığı Haliliye, altyapı ve üstyapı yönelik hummalı çalışmalar ile değişiyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapılmadan ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ile yollar konforlu hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahalleler stabilize yol çalışmaları ile konforlu hale gelirken, Başkan Mehmet Canpolat ile ilk kez uygulanan sathi kaplama asfalt çalışmaları mahallelerin çehresini değiştiriyor. Yapılan yatırımların ardından ilçenin refah seviyesini yükseltmek amacıyla devam eden ve her geçen gün kapsamı genişletilen sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla ulaşmadık mahalle kalmıyor. Kırsal mahallelerde yazın tozdan, kışın ise çamurdan vatandaşlara zorluk sağlayan yollar, çalışmaların tamamlanmasıyla konforlu hale geliyor. 2022 yılında kırsal mahallelerde ilk kez uygulanmaya başlanan asfalt çalışmalarıyla tüm mahallelere ulaşılması hedeflenirken, sathi kaplama asfalt çalışmaları 1 milyon 241 bin 803 metrekare alana ulaştırıldı. Asfalt çalışmalarıyla yenilenen yollar hizmete sunulurken, ulaşımı rahatlatan konforlu yollar mahalle sakinlerinden tam not alıyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın ayrım yapmadan kırsal mahallelerdeki yolları tamamladığını kaydede mahalle sakinleri, memnuniyetlerini teşekkür ederek dile getiriyor.

Hanımlar Konağı.

Kadınlara yeni yaşam alanı: Hanımlar Konağı





Başkan Mehmet Canpolat’ın sözünü verdiği Hanımlar Konağının ikincisi, Osman Gazi Mahallesine kazandırıldı. Kadınlara yaşam alanı sunulan Hanımlar Konağının ikincisi için çalışmalar hummalı bir şekilde tamamlandı. Kadınlara vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam alanı sunulan Hanımlar Konağı, Osmangazi Mahallesinde hizmete sunuldu. Bölgenin ihtiyacı olan ve kadınların talebi yönünde çalışmaların hızla tamamlandığı Hanımlar Konağında; kadınların spor yapmalarının ve sağlıklı yaşam ipuçlarını öğrenmelerinin hedeflendiği fitness salonu, meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak ve el emeklerini sergileyecekleri ahşap boyama atölyesi, dikiş-nakış atölyesi ve trikotaj atölyesi ile kursiyerlerin vakit geçirecekleri kafeterya yer alıyor. Bu kurslardan aldıkları eğitimlerle hem meslek öğrenen hem de kullanılmayan ürünlerini burada değerlendiren kadınlar, hoş vakit geçiriyor. Boş zamanlarını bu kurslardan aldıkları eğitimlerle değerlendirdiklerini belirten kursiyerler, yeni hobiler kazandıklarını ifade ederek, duydukları memnuniyeti Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederek dile getiriyor.

Kısas.

Kısas'a kültür merkezi çok yakıştı





Kısas Mahallesine kazandırılan Kültür Merkezi bölgeye renk kattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kısas Mahallesinde bulunan eski belediye hizmet binası Kültür Merkezine dönüştürüldü. Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlandığı ve hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi, içerisinde yer alan kurslarıyla bölge sakinlerinin adresi oldu. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Kültür Merkezi; Müzik Sınıfı, Bilgisayar Kursu, Dikiş Atölyesi, El Sanatları Atölyesi ve Okuma Salonu ile bölgenin kültürel faaliyetteki ihtiyaçlarını karşıladı.





Kısas’ta ilk kez kadınlara yönelik kurs açıldığını ve kendilerini geliştirme şansı yakaladıklarını belirten kadın kursiyerler, dikiş-nakış ve el sanatları atölyesine yoğun ilgi gösteriyor. Müzik Kursundan eğitim alan gençler ise hayallerinin saz çalmak olduğunu ve uzman hocaları tarafından verilen eğitimle hayallerini gerçekleştireceklerini söylüyor. Kültür Merkezindeki kurslara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletiyor.





Sosyal yardım kompleksi kazandırıldı





Ahmet Yesevi Mahallesinde yükselen projelerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Komplkesi ve Kapalı Semt Pazarı, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. İnşaat çalışmaları tamamlanan projeyi inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede gelinen son noktayla ilgili bilgi aldı. Kapalı Semt Pazarı/Otopark bölümünün vatandaşlarının hizmetinde olduğu Kompleks; kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Aşevi, Glutensiz Ekmek Fırını, Sosyal Market, Giyim Market ve idari bölümüyle bölgeye kazandırılacak.



