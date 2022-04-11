Halk TV yorumcusu Salim Şen: Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'deki bir programda yorumculardan Salim Şen, koronavirüs salgını sürecinde Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için “işgal kuvvetlerinin yapabileceği bir eylem” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sürecinde 45 günde Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için CHP'nin kanalı Halk TV'de “işgal kuvvetlerinin yapabileceği bir eylem” denildi.
Yorumculardan Salim Şen, “Bir ülkeye işgal kuvvetleri girse, bu ülke işgal edilse, nasıl şimdi Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde milli değerleri altyapıyı üstyapıyı paramparça ediyor; ona benzer bir eylemdir bu” ifadelerini kullandı.