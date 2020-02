Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı: 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parası yatacak Şarkıcı Haluk Levent, 200 öğrenciye her ay 300 TL burs sözü alarak bir bebek bezi reklamında oynadı. Şarkıcı Levent, "Anlaşma yaparken bir şartımın olduğunu söyledim. ’O şartım ise 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız’ dedim. Ve bugünden itibaren o öğrencilerin bursları yatmaya başladı” dedi.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 17:19 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 17:20 İHA