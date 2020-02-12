Hayat Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parası yatacak
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Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı: 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parası yatacak

Şarkıcı Haluk Levent, 200 öğrenciye her ay 300 TL burs sözü alarak bir bebek bezi reklamında oynadı. Şarkıcı Levent, "Anlaşma yaparken bir şartımın olduğunu söyledim. ’O şartım ise 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız’ dedim. Ve bugünden itibaren o öğrencilerin bursları yatmaya başladı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Haluk Levent
Haluk Levent

Haluk Levent yeni bir bebek bezi markası için reklamda oynadı. Nişantaşı’nda bir mekanda düzenlenen tanıtım programında kameralar karşısına geçen Levent, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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Levent, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Dostlarım gelerek ’bir bebek bezi markası için seni oynatmayı düşünüyoruz’ dediler. Ben de ’bu bir şaka olmalı her halde, şaka yapıyor olmalısınız’ dedim. ’Senin çocuklara karşı hassas olduğunu biliyoruz’ dediler. ’Biz katkısız bir bebek bezi yapıyoruz’ dediler. İncelemek için fabrikasına kadar gittim. Her şeyi inceledim, ondan sonra oturup pazarlık yapıp anlaştık. Benim tanıdığım uzman kişiler de raporları incelediler. Bana daha önce de birçok reklam filmi geliyordu ancak önce güven söz konusuydu. Beni sevenlerin güvenini boşa çıkartmamam gerekiyor. Anlaşma yaparken bir şartımın olduğunu söyledim. ’O şartım ise 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız’ dedim. Ve bugünden itibaren o öğrencilerin bursları yatmaya başladı.”

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