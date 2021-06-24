Hayat Haluk Leventten tedavi masraflarını karşılamak için çalışan Barışa ziyaret
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Haluk Levent'ten tedavi masraflarını karşılamak için çalışan Barış'a ziyaret

Tedavi masraflarını karşılamak için el emeği ürünlerini satan 13 yaşındaki Barış Altun’u, AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti.

Haber Merkezi İHA
Haluk Leventten tedavi masraflarını karşılamak için çalışan Barışa ziyaret
Haluk Levent ve Barış

İzmit Belediyesi, Langerhans hücreli histiositoz hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Barış Altun’a, el emeği ürünlerini satabilmesi için 23 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında Sanat Sokağında stant desteği verdi. İzmit Sanat Sokağından geçerken, Barış’ın el emeği bilekliklerini sattığı standa uğrayan vatandaşlar, bilekliklerden satın alarak gence destek oluyor.

El emeği ürünlerini sergileyen Barış, ilk satış gününde büyük bir sürpriz yaşadı. Barış’ın el emeği ürünlerini sattığını öğrenen AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, İzmit’e gelerek Barış’a destek oldu. Haluk Levent ile birlikte güzel bir gün geçirerek satış yapan Altun’un mutluluğu gözlerinden okundu. 7 Temmuz’a kadar Sanat Sokağındaki standında bilekliklerini satacak olan Barış, elde edeceği geliri, tedavi ve eğitim masrafları için kullanacak.

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