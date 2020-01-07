Birçok şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Yurdun belli kesimlerinde bir süredir devam eden kar yağışı beraberinde okul tatillerini de getirdi. Kar yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde okullar tatil edildi.

Kırklareli'nde eğitime bir gün ara

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle Demirköy İlçesinde tüm okullarda Vize İlçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kırklareli Valiliğinde yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle O7 Ocak 2020 salı günü Demirköy ilçemizde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.

Gerede ilçesi de kara teslim oldu

Fotoğraf: Arşiv

Bolu’nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Bolu’nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Konuyla ilgili Gerede Kaymakamlık’ı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizdeki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 07.01.2020 salı günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Karabük'te eğitime kar engeli

Fotoğraf: Arşiv

Karabük’ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi hariç) Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

"Eskipazar ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

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Konya'da da bazı ilçelerde okullar tatil

Fotoğraf: Arşiv

Konya’nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla bugün okullar tatil edildi.

Konya’nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır ve Yalıhüyük ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar salı günü tatil edildi. Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü, Huğlu, Yeşildağ ve Gölyaka mahalleleri ile Selçuklu ilçesinin Sızma, Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur Ağlasun'da eğitime ara verildi

Fotoğraf: Arşiv

Yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur'un Ağlasun ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi.