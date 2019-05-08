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Hayat Hasankeyfteki 650 yıllık Koç Cami yeni yerine yerleştiriliyor
AKTÜEL

Hasankeyf'teki 650 yıllık Koç Cami yeni yerine yerleştiriliyor

Hasankeyf'teki 650 yıllık Koç Cami yeni yerine yerleştiriliyor

Ilısu Baraj suları altına kalacak olan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yerinden sökülen 650 yıllık Koç Cami'nin, yeni yerine yerleştirme işlemlerine başlandı.

Haber Merkezi IHA
Koç Cami
Koç Cami

Önümüzdeki temmuz ayında su tutmaya başlayacak olan Ilısu Baraj suları altına kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde taşıma ve koruma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 650 yıllık Koç Camii mevcut yerinden sökülerek yeni yerine yerleştirilme işlemlerine başlandı.

Yerli yabancı turistlerin dikkatini çekecek

Aktivist Emin Bulut, Hasankeyf’te restorasyon ve onarım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Bulut, şu şekilde açıklama yaptı:

"Taşınan önemli eserlerin eski Hasankeyf yerleşkesinden yeni Hasankeyf yerleşkesine taşınma işlemi bitti. Şimdi bunların montajına başlandı. Koç Cami minaresinin yeni yerleşkesine yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Son iki aydır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ciddi bir turizm patlaması var. Hasankeyf’teki tarihi eserlerin özüne göre orijinalliği bozulmadan restorasyonu bitikten sonra umudumuz odur ki Hasankeyf yeniden eski günlerine kavuşması ve eski cazibesini kavuşması. Yerli yabancı turistlerin ilgisini çekmesi daha çok turizm potansiyelin artmasını düşünüyoruz.

650 yıllık Koç Cami medrese olarak yapılmıştı. Şu anda Koç Camii'nin restorasyon çalışmasında gövde kısmının yarısına neredeyse yetişmek üzeredir. Koç Cami çalışmalarında caminin restorasyon çalışmalarında orijinalliği bozulmadan devam ediyor. Umarız diğer eserlere de zarar verilmeden çok düzgün bir şekilde özünü ve güzelliğini sanatsal görünümünü tasarımını bozmadan bu eserlerin yeniden turizme eskisi gibi buraya ciddi anlamda potansiyel yükseltmesidir."

Peygamberimiz yerini gösterdi: Sultan Süleyman yaptı Mimar Sinan şahit oldu
FOTOĞRAF 12
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Mimar Sinan’ın su hizmetlerini yürüttüğü sırada, onun isminin tarihteki yerini tâyin edecek bir eserin inşâ emri de Kânûnî tarafından kendisine verilmişti. Bu eser muhteşem Sü­ley­mâ­ni­ye olacaktı. Şöyle ki:
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Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman Han, bu câmi-i şerîfin inşasına karar verdiği zaman, bir gece rüyasında Allah Rasulü'nü (sav) gördü.
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Hazret-i Peygamber (sav), ona caminin nereye yapılacağını göstermekten başka, caminin iç ve dış unsurları hakkında da birtakım talimatlar verdi. Bunları:
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Minberi şuraya, mihrabı şuraya, kürsüyü de şuraya yapasınız!” şeklinde tafsîlatlı bir şekilde ifade buyurdu.
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Büyük bir heyecan ve sürurla uyanan Kanunî, alemlerin Efendisi’ne salevât getirerek gözyaşları içinde Cenâb-ı Hakk’a şükretti. Ertesi gün ilk iş olarak der­hal Hazret-i Peygamber'in işaret buyurduğu mahalleye giderek Mîmarbaşı Koca Sinan’ı oraya çağırdı ve buraya bir câmi-i şerîf yaptıracağını söyledi. Koca Sinan da, zaten bu teklifi bekliyormuşçasına Sul­tan’a:
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Devletlü Sul­tâ­nım! Camiyi bu yere şu minvâl üzere yaparız; mih­ra­bı şurada, minberi şurada, kürsüsü de şurada olur.” diyerek Kanûunî’ye rüyasında vakî olan Hazret-i Peygamber'in mü­barek ifadelerini tekrarladı.
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Bunun üzerine Kanunî, mütebessim bir şekilde Sinan’a bakarak: “Mîmarbaşı! Haberli gibisin!..” dedi.
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Koca Sinan, başını edeple önüne eğdi ve aynı rüyayı sadıkayı kendisinin de gördüğünü izhar sadedinde: “Sul­ta­nım! Sizin hemen arkanızda idim!..” dedi.
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Bu durum karşısında sürur ve heyecanı bir kat daha artan Kanunî, der­hal: “O hâlde tiz câmi-i şerifin inşası başlasın!” diye ferman eyledi.
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Zaten bu emri bekleyen Mîmarbaşı Koca Sinan, vakit geçirmeden hazırlıklarını tamamladı ve yüce mabedin inşasını, Şeyhülislâm Ebussuüd Efendi’nin temele ilk taşı koymasıyla başlattı. Eseri, devrin teknolojik yetersizliklerine rağmen yedi yılda tamamladı.
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Mabedin maliyeti, 59 milyon akçe (996.000 düka altını=400 milyon dolar) olarak zikredilmekte, külliyelerle beraber 3 milyar dolara mal olduğu beyan edilmektedir.
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Peygamberimiz yerini gösterdi: Sultan Süleyman yaptı Mimar Sinan şahit oldu
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