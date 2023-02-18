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Hayat

Hatay'da depremin 296. saatinde iki kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'daki kurtarma çalışmalarında bir mucizeye tanık olundu. Üzerinden 13 gün geçen depremin arama kurtarma çalışmalarının 296. saatinde enkazdan biri çocuk üç kişi sağ olarak çıkarıldı. Çıkarılanlardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

11:50 . 18/02/2023 Cumartesi
AA
Hatay'da 3 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da 3 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından 13 gün geçti. Türkiye tarihinin en büyük felaketinde can verenlerin sayısı 40 bine dayandı. Deprem etkisiyle 11 il yerle bir olurken, ekiplerin çalışmaları hala tüm hızıyla sürdürülüyor. Felaketin ardından günler geçse de, mucizevi haberler gelmeye devam ediyor. Kurtuluş haberi bu kez Hatay'dan.

296. saatte kurtuldular

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Kanatlı Apartmanı'nda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı.

'Çok sevindik'

Çıkarılanlardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekibinin komutanı Albay Rısbek Coldoşbayev, "Bu enkazın başına bu sabah 08.00'de geldik. Arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ses aldık. Bunun üzerine çalışmalarımızı hızlandırarak 3 kişiye sağ, 2 kişinin de cansız bedenine ulaştık. Kişilere sağ ulaştığımızda gerçekten çok sevindik." dedi.






#hatay
#maraş
#afad
3 saat önce
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