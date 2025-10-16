Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hatay'da yurt dışına kaçırılmak istenilen bin 431 saka kuşu doğaya salındı: 10 milyon 897 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı

Hatay'da yurt dışına kaçırılmak istenilen bin 431 saka kuşu doğaya salındı: 10 milyon 897 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı

10:3616/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Saka kuşları doğaya salındı.
Saka kuşları doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşunun doğal ortamına salındığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Saka kuşlarının özgürlüğüne kavuştuğuna işaret eden Yumaklı, "Hatay'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara 10 milyon 897 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.


Yumaklı, yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.




#Hatay
#Saka kuşu
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: OCAK SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, taban maaş artış tahmini belli mi?