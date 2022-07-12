​Hatırlatma dozuna koştular: Toplumsal bir sorumluluk

Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 aşısının üzerinden 6 ay geçen kişilere hatırlatma dozu randevularını tanımlamasıyla vatandaşlar, aşı olmak için hastanelere koştu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MRHS) üzerinden randevularını alan vatandaşlar, TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından birini tercih edebiliyor. Uygulamanın başladığı ilk gün randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesi’ne gelenler de aşı polikliniğinde uzun kuyruk oluşturdu.

TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK

Hatırlatma dozunu yaptıran 61 yaşındaki Yaşar Sezgin, “Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum. Bunu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyorum. Buradaki yoğun ilgiden anladığım kadarıyla birçok kişi de böyle düşünüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığı göstermeye davet ediyorum” dedi.

HEMEN OLMAK İSTEDİM

Sağlık çalışanı 24 yaşındaki Kübra Demir de randevu alarak hatırlatma dozunu olmaya geldiğini anlattı. Sağlık çalışanı olması nedeniyle de hemen aşısını olmak istediğini söyleyen Demir, Kovid-19’un hafif geçirilebilmesi, toplumda yayılımının engellenmesi açısından hatırlatma dozunun önem taşıdığını ifade etti.

E-NABIZ’DA GÖRÜR GÖRMEZ ALDIM

28 yaşındaki Abdülhamit Demir ise, “e-Nabız’da görür görmez hemen randevumu aldım. 4. dozumu oldum şu an. Tüm insanlara da tavsiye ediyorum. Her gün bir sürü insan bu hastalık yüzünden sevdik-lerini kaybediyor. Hastalığın daha rahat atlatılabilmesi, hastalığın yayılımının engellenmesi için hatırlatma dozu olunmalı” diye konuştu.

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk

6 ay sonra antikor düşüyor

Kovid-19 vaka sayılarında haziran ayı başından bu yana yaşanan artış seyrinin, bayram tatilinin de etkisiyle katlanacağı tahmini karşısında uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor.

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BAĞIŞIKLIK YÜZDE 80

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Tıp Kliğini Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, virüsün aramızdan tamamen ayrılmadığını belirterek, toplumun şu an itibariyle yüzde 80’in üzerinde bir bağışıklık sağladığını söyledi. Oğuztürk, bu bağışıklığın devam etmesi için hatırlatma dozlarının olunması gerektiğini vurguladı.

ÖMÜR BOYU KORUMUYOR

Yeni Şafak’a konuşan Prof. Oğuztürk, “Ar-Ge çalışmaları ile üretilen bu aşılar ömür boyu koruyuculuğa sahip değil ve bizim en az 6 ay süreyle bu aşıyı yaptırmamız gerekiyor. 6 ayı geçmişse, maalesef virüs ile tekrar karşılaştığımızda, aşıların bize katkı sağladığı antikor seviyesi başta olmak üzere, bağışıklık mekanizmamız koruyucu düzeyde kalmıyor. Bu yüzden risk altındaki kişiler aşılarını yaptırmalı” ifadelerini kullandı.

50 yaş üstü ve kronikler mutlaka aşı yaptırmalı

Sağlık Bakanlığı tarafından son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenlere tanımlanan hatırlatma dozunu kimlerin yaptırması gerektiğini uzmanlar değerlendirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. İsmail Balık, yeni varyantlarla birlikte etkisi bir miktar azalsa bile aşıların ağır hastalığa karşı koruma sağlamaya devam ettiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Balık, “Üç doz aşısı olsa bile son aşısının üzerinden 6 ay geçen 50 yaş üstü kişilerle, altta yatan kronik hastalığı bulunan risk grubundaki kişilere vaka sayılarının ciddi bir şekilde arttığı bu dönemde hızla yeni hatırlatma dozunu yaptırmalarını öneriyorum” diye konuştu.

HİÇ OLMAYANLAR YAPTIRSIN

Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. İftihar Köksal da “Kovid-19’u hiç geçirmeyen kişilere de hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmasını öneriyorum” değerlendirmesinde bulundu.