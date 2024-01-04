Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görüldüğüne işaret edildi.
Sisin, "atmosferik su buharının çok küçük su damlaları şeklinde yoğuşarak, yerde yatay görüşü engelleyen bulut oluşumu" diye tarif edildiği açıklamada, çok nadir buz kristallerinin yerde veya yere yakın seviyelerde oluşması sonucu görülebildiği kaydedildi.
Yola çıkacaklar dikkat!
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinde, yurdun batı kesimlerden başlayarak yüksek basınç sisteminin etkisi altına gireceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, meteorolojik tahmin ve erken uyarılara, "mgm.gov.tr" internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, kurumun mobil uygulaması ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği de anımsatıldı.