"Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde; pazar günü İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde; pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği tahmin edilmektedir. Sisin meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta sürücülerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"