Hayat Havalimanlarında güvenlik tepsileri hastalık saçıyor
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Havalimanlarında güvenlik tepsileri hastalık saçıyor

Yapılan araştırmalar, havalimanları güvenlik taramalarında kullanılan tepsilerin, tuvaletlerden daha tehlikeli patojen mikroorganizmalar barındırdığını ortaya koydu.

Haber Merkezi Diğer
Havalimanlarında kullanılan güvenlik tepsileri hastalık saçıyor.
Havalimanlarında kullanılan güvenlik tepsileri hastalık saçıyor.

Havalimanları güvenlik sıraları, solunum hastalıkları için elverişli bir ortam sunuyor. Yapılan araştırmalar, güvenlik taraması için kullanılan sepetlerin, havalimanlarındaki tuvaletlerden daha çok patojen barındırdığını gösterdi.

Virüs uzmanları Helsinki Havalimanı'nda yaptıkları çalışmada doksan farklı yüzeyden numune aldılar. Bu kapsamda, üç haftalık süreç içerisinde güvenlik tarama tepsilerinden sekiz farklı örnek toplandı. Yapılan laboratuvar taramalarında örneklerin yarısında en az bir adet solunum hastalıklarına yol açan virüse rastlanıldı. Öte yandan, tuvalet ve çevresinden alınan 42 örneğin hiçbirinde bu virüsler görülmedi.

Havalimanları hastalık kapmak için en riskli bölge

Havacılık tıp uzmanı Doktor Mark Gendreau, güvenlik sıralarının havalimanında hastalık kapmak için en riskli bölge olduğunu belirtti. Gendreau, 2012 yılında Boston Logan Havalimanında yaptıkları çalışmada da en tehlikeli bölgenin güvenlik sırası olduğunu tespit ettiklerini, bunun arkasında yatan nedenlerin ise bölgenin kalabalık olması ve yeterli havalandırma imkanının bulunmaması olduğunu söyledi.

Havalimanına gidecek kişilerin yanlarında azami yüzde 60 oranında alkol içeren el dezenfektan bulundurmalarını öneren Gendreau, dezenfektanı kullanmadan önce ellerimizi özellikle yüzümüze sürmemek için dikkatli olmamız gerektiğinin altını çiziyor. Bir insan günde en az 200 kez burnuna, gözlerine veya ağzına dokunuyor ve bulaşıcı hastalıkların yüzde 80’ini elleriyle vücuduna taşıyor.

Çocuk oyun parkı ve yürüyen merdivenlerde risk taşıyor

Helsinki Havalimanı'ndan alınan örneklerde solunum yolları hastalıklarına sebep olan virüslere başka yerlerde de rastlanılmış. Bu yerlerin arasında pasaport kontrolündeki masalar, çocuk oyun parkındaki torbalar, yürüyen merdiven tırabzanları da yer alıyor.

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Araştırmacılar virüslerin ölü ya da diri olduklarını incelememişler. Ancak, yapılan diğer çalışmalar virüslerin bu gibi alanlarda 1-2 gün arasında canlı kalabildiğini gösteriyor. Grip virüsü hakkında yapılan bir araştırmada virüsün pürüzsüz yüzeylerde iki güne kadar canlı kalabildiği tespit edilmiş.

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