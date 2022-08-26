'Havrita'ya bu kez 'ekstra tehlike'den erişim engeli

Antalya'nın çeşitli noktalarında 2 hafta içerisinde çok sayıda kedi ve köpeğin ölmesinin ardından hayvanseverler tepki gösterdi. Sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hayvanseverlerin tepkisini çeken 'Havrita: Başıboş Köpek Haritası' isimli uygulamanın internet sitesine erişimi, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla engellendi. Antalya Barosu, kararın kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alındığı gerekçesiyle Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Baro, uygulamanın can kayıplarına yol açtığı gerekçesiyle alınmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, aldığı kararda, can kayıplarına yol açtığı gerekçesiyle 'Havrita' uygulamasına erişim engeli kararı verdi.

HAYAT Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli

'SOKAK HAYVANLARINA TEHLİKE ARZ ETTİĞİNE YÖNELİK KARAR ALINDI'

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi Nazlı Yağmur Tanman, daha önceki kararın kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında alındığını belirterek, "Başvurumuz üzerine Antalya 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, 'Havrita' uygulamasının sokak hayvanları için ekstra bir tehlike arz ettiğine vurgu yapılarak, ilk defa bu yönde bir karar verildi. Bu bizim ve hayvan hakları savunucuları için çok sevinç verici bir karar. Çünkü bir hakim, bir savcı ilk defa bu konuda gerçekten uygulamanın hak ihlaline sebebiyet verdiğini, can kayıplarına yol açtığını kabul ederek bu kararı vermiş oldu" diye konuştu.

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