|
Reklam
Reklam
Hayat

Hayatta kalmanın kuralları: Giriş kattakiler kaçın üst kattakiler bekleyin

Temel afet eğitmeni Nazmiye Karaca, deprem anında giriş kattakilerin hızlıca dışarı çıkmasını, üst kattakilerin ise sarsıntı geçene kadar yatak ya da koltuk yanında cenin pozisyonunu alıp tutunması gerektiğini söyledi. Karaca, sarsıntılar bittikten sonra 10-15 saniye kadar beklenmesi gerektiğini vurguladı.

09:53 . 23/02/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) yönetim kurulu üyesi ve temel afet eğitmeni Nazmiye Karaca, bir kimya firmasında çalışıyor, aynı zamanda afet eğitmenliği yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce kişiye eğitimler veren Karaca, deprem anında hayatta kalmanın altın kurallarını Hürriyet’e anlattı:


“Profesyonel yardım gelene kadar en yakınımızdakiler mahalledekilerdir. Biz hafif düzey arama kurtarma eğitimlerini tüm mahallelere yaygınlaştırmak üzere yola çıktık. İnsanları afete hazırlayan bir STK’yız. Halkın kendi kendisiyle kalacağı o ilk 72 saate hazırlığımız sıfır. Binalarla ilgili hazırlığımız da sıfıra yakın. Komşum bana müdahale edecekse bilinçli olsun. Bilinçsiz ve yanlış kurtarma da can alıyor. Mahallemizde hemen bir araya gelebileceğimiz küçük timler oluşturalım. Bir kriz masası olsun.


Dolaplar sabirlenmeli


Deprem öncesi bir ön Hazırlık şart. Bu işi plansız yapamayız. Hiçbir hazırlığınız olmazsa o anda başınız belaya girer. Evinizdeki bir dolap deprem anında katil bir dolaba dönüşebilir. En azından evdeki dolapları, kitaplıkları, boyu eninden daha uzun olan eşyaları depreme hazırlamalıyız. 3-5 liralık L demirle bu durumu çözebiliriz. Böyle eşyaların büyük bir ivmeyle üstümüze doğru düşmesini engelleriz. Devrilecek eşyaları sabitleyin.


‘Başınızı koruyun’


Sarsıntıyı hissettiniz. Sakin olun. Eviniz ilk kattaysa, mağazada ya da marketteyseniz hemen çıkabilirsiniz. Üst katlardaysanız yatak yanı ya da koltuk yanında “Çök-Kapan-Tutun” pozisyonuna geçin. Çocuğunuz varsa onu da alıp bunu yapın. Yatak yanı ve koltuk yanı yaşam üçgeni oluşturabilecek en iyi yerlerdir. Minimalize olun, küçülün. Hedef haline gelmekten kendinizi koruyun. Yastığı başınızın üstüne koyun. Bir elinizle başınızı ve boynunuzu koruyun, diğer elinizle savrulmamak için koltuk, baza gibi yanında hayat üçgeni kalacak bir eşyaya tutunun. Bu denemeleri evin her odasında ailecek sık sık yapın ki o korku ve panik anında beyniniz otomatik o bilgiyi bulabilsin.”


Bunlara dikkat


Deprem anında yapılmaması gerekenleri sıralayan Nazmiye Karaca, “Giriş katta değilseniz ilk anda kaçma hareketinde bulunmayın. Balkona çıkmayın. Merdivenlere yönelmeyin, asansöre binmeyin” dedi.


Bitmeden çıkmayın


Deprem dalgalarının iki çeşit olduğunun bilgisini veren Nazmiye Karaca “İlk gelen öncü dalgalar olan ve alttan vuran P dalgaları ile daha sonra gelen sarsıcı olan ve asıl yıkımı yapan S dalgaları. Bu iki dalga arasında yaklaşık 10 saniye süre vardır. Deprem bitti sanıp ayağa kalktığımızda asıl yıkımla karşı karşıya kalmayın. Ana sarsıntının geçmesini bekleyin. Sarsıntı geçmiş olsa dahi 15-20 saniye daha yerinizde bekleyin. Sonrasında çabucak deprem çantanızı, araba ve evin anahtarlarını alın, vanaları kapatıp çıkın. Merdivenin tırabzan tarafından değil, duvar yönünden inin. El feneriyle basamaklara bakın, boşluk olabilir. Işık yoksa ayağınızla kontrol ederek inin. Eğer enkaz altında kaldıysanız ilk anda büyük bir toz bulutu olacak, ağzınızı burnunuzu bir kıyafetinizle kapatarak kendinizi koruyun. Bu boğulmanızı önler” uyarısında bulundu.


Deprem çantasında neler olmalı?


Deprem çantası, dışarıda ilk 3 gün hayatımızı sürdürebilmemiz için gerekli asgari şeylerin olduğu çanta demektir. İçine neler koymalısınız?


* Mevsime uygun giyecek


* Konserve


* Kuruyemiş


* Su


* Önemli evraklarımız (Pasaport, kimlik ve ehliyet fotokopileri, tapu, kullandığımız özel cihazların evrakı, kullanılan ilaçların reçetesi)


* Bir miktar para


* Radyo


* Pil


* Eldiven


* İlk yardım kiti


* Toz maskesi


* Düdük


* Çocuklar için kitap ya da oyuncak.



Son deprem nerede oldu? 23 Şubat 2023 depremler listesi
Son deprem nerede oldu? 23 Şubat 2023 depremler listesi

Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da meydana geldi. Türkiye dışına bakacak olursak, Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
2 saat önce
default-profile-img
Hayatta kalmanın kuralları: Giriş kattakiler kaçın üst kattakiler bekleyin
Murat Aksu Ersen Martin'i ziyaret etti
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili istisnaları açıkladı
Kanada 'takip ettik' diyerek duyurdu: Çin'i engelledik
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece zemini depreme dayanıklı mı?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.