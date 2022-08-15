Hayat HAYKOD ve Sağlıklı Patiler derneklerinin sorumlularına hayvanseverlerden suçlama Yapılan bağışlarla lüks yaşam sürüyorlar
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HAYKOD ve Sağlıklı Patiler derneklerinin sorumlularına hayvanseverlerden suçlama: Yapılan bağışlarla lüks yaşam sürüyorlar

HAYKOD ve Sağlıklı Patiler derneklerinin sorumlularının sokak hayvanları için yapılan bağışları kendi hesaplarına aktardıkları iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Bağış toplamak için sosyal medyada yayınlar yapan dernek sorumlularının, yapılan bağışlarla ev, araba edindikleri ve lüks bir hayat yaşadıkları öne sürüldü. Söz konusu derneklerin bağış toplamak için yasal izinlerinin bulunmadığını ifade eden ve yapılan yardımların dernek sorumlularının özel hesaplarına aktardıklarına dair dekont görüntülerini paylaşan vatandaşlar, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HAYKOD ve Sağlıklı Patiler derneklerinin sorumlularına hayvanseverlerden suçlama: Yapılan bağışlarla lüks yaşam sürüyorlar
Foto/arşiv

Sosyal medya üzerinden vatandaşlardan bağış toplayan HAYKOD ve Sağlıklı Patiler derneklerinin sorumlularının hayvanlar için yapılan yardımları kendi hesaplarına aktardıkları öne sürüldü. Sokak hayvanları için barınma alanı, mama ve tedavi ücreti adı altında vatandaşlardan yardım isteyen HAYKOD derneği sorumlusu Aynur Altun ve Sağlıklı Patiler derneği sorumlusu Fulya Törün'ün vatandaşların duygularını istismar ederek bağış topladıkları iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

DERNEKLERİN BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN YASAL İZİNLERİ YOK

İddiaya göre, sosyal medya üzerinden bağış toplayan bu iki dernek, yapılan bağışları derneğin hesabı yerine kendi hesaplarına aktardı. Sosyal medya platformları üzerinden HAYKOD ve Sağlıklı Patiler derneklerinin bağış toplamak için yasal izinlerinin bulunmadığını ifade eden bazı vatandaşlar, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

HAYVANLARA KÖTÜ ŞARTLAR ALTINDA BAKILIYOR

HAYKOD derneği sorumlusu Aynur Altun ve Sağlıklı Patiler derneği sorumlusu Fulya Törün'ün hayvanlar için yapılan yüksek miktarda bağışları yardımseverlerden saklayarak bağış toplamaya devam ettikleri öne sürülürken mama olarak yapılan bağışları bazı firmalara sattıkları iddia edildi. Öte yandan söz konusu derneklerin çatısı altında sözünü ettikleri kadar hayvanın bulunmadığı ve barınaklarda olan hayvanların da oldukça kötü şartlar altında bakıldığı ifade edildi.

YAPILAN BAĞIŞLARLA EV VE ARABA ALDIKLARI İDDİASI

HAYKOD ve Sağlıklı Patiler aracılığıyla hayvanseverlerden bağış toplayan dernek sorumlularının yapılan bağışlarla ev, araba edindikleri ve lüks bir hayat yaşadıkları öne sürüldü.

DERNEK SORUMLUSUNDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Söz konusu suçlamaların ardından açıklamada bulunan Fulya Törün, bağışları kendi hesabına aktardığı yönündeki iddiaları, paylaşılan dekontlara rağmen redderek yardımları kendi hesaplarına geçirdikmediklerini söyledi. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan yayınlarda hayvanlar için kullanıcılardan para topladığı bilinen Törün, geçimini nasıl sağladığının sorulması üzerine kişisel geçimini de TikTok'tan yaptığı yayınlardan sağladığını söyledi.

"YASAL İZNİMİZ YOK"

Sağlıklı Patiler derneğinden Aynur Altun ve Tuğçe Yiğit ise bağışlar için yasal izinlerinin bulunmadığını kabul ederek yardımları kendi hesapları üzerinden topladıklarını söyledi.
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