Hayrat İnsanî Yardım Derneği 'Dünya Kur’an Okuyor' projesi

Dernek, bu zamana kadar 750 bin Kur’ân dağıtımının tamamlandığını bildirdi. Bağışçılarına teşekkür eden Hayrat Yardım, dağıtılan Kur’ân sayısını 1 milyona tamamlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hayrat Yardım, dağıtılan Kur’ân sayısını 1 milyona tamamlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Pandeminin zorluklarına rağmen Ramazan ayında da Kur’ân dağıtımlarına devam eden Hayrat Yardım, Kenya ve Çad’da ise genç – yaşlı ihtiyaç sahibi insanlara hâlen Kur’ân-ı Kerîm dağıtımları gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Hayrat Yardım, dağıtılan Kur’ân sayısını 1 milyona tamamlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Sömürgeci devletler, Müslüman ülkelere siyasî ve ekonomik baskılar ile dinlerini unutmaları için çalışmalar sürdürüyor. Bu yüzden Müslümanlara Kur’ân-ı Kerîm dahi alacak imkân bırakmamaktadırlar. Özellikle Afrika’nın bazı bölgelerinde Kur’ân-ı Kerîm az olduğundan hâfızlık yapan talebeler, Kur’ân ayetlerini tahta levhalara, ağaç parçalarına hatta kumlara yazarak ezberliyorlar.

Hayrat Yardım, dağıtılan Kur’ân sayısını 1 milyona tamamlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hayrat Yardım, hem bu yöntemlerin verdiği meşakkati gidermek hem de Kur’ân’ın ilminin daha kolay öğrenilip yaşanması amacıyla 1 milyon Kur’ân-ı Kerîm’i ihtiyaç sahibi ülkelerde dağıtacak bu kampanyayı geliştirdi ve “Dünya Kur’ân Okuyor” kampanyası ile yola çıktı.

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Hayrat Yardım, dağıtılan Kur’ân sayısını 1 milyona tamamlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

750 bin Kur’ân’ın dağıtımı tamamlayan Dernek, Değerli bağışçılarının destekleriyle kalan sayının da yakında dağıtılacağını açıklamaktadır.