Hayrat İnsanî Yardım Derneği 'Dünya Kur’an Okuyor' projesi

Dernek, bu zamana kadar 750 bin Kur’ân dağıtımının tamamlandığını bildirdi. Bağışçılarına teşekkür eden Hayrat Yardım, dağıtılan Kur’ân sayısını 1 milyona tamamlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
- Pandeminin zorluklarına rağmen Ramazan ayında da Kur’ân dağıtımlarına devam eden Hayrat Yardım, Kenya ve Çad’da ise genç – yaşlı ihtiyaç sahibi insanlara hâlen Kur’ân-ı Kerîm dağıtımları gerçekleştirmeye devam etmektedir.
Sömürgeci devletler, Müslüman ülkelere siyasî ve ekonomik baskılar ile dinlerini unutmaları için çalışmalar sürdürüyor. Bu yüzden Müslümanlara Kur’ân-ı Kerîm dahi alacak imkân bırakmamaktadırlar. Özellikle Afrika’nın bazı bölgelerinde Kur’ân-ı Kerîm az olduğundan hâfızlık yapan talebeler, Kur’ân ayetlerini tahta levhalara, ağaç parçalarına hatta kumlara yazarak ezberliyorlar.
Hayrat Yardım, hem bu yöntemlerin verdiği meşakkati gidermek hem de Kur’ân’ın ilminin daha kolay öğrenilip yaşanması amacıyla 1 milyon Kur’ân-ı Kerîm’i ihtiyaç sahibi ülkelerde dağıtacak bu kampanyayı geliştirdi ve “Dünya Kur’ân Okuyor” kampanyası ile yola çıktı.
750 bin Kur’ân’ın dağıtımı tamamlayan Dernek, Değerli bağışçılarının destekleriyle kalan sayının da yakında dağıtılacağını açıklamaktadır.