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Hayat

Hayrat İnsani Yardım Derneği ocak ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürdü. Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın birçok farklı ülkesinde, zor durumdakilere bağışçıların desteklerini ulaştırmaya devam etti.

18:12 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hayrat İnsani Yardım Derneği.
Hayrat İnsani Yardım Derneği.
Derneğin Ocak ayı faaliyetlerine dair detaylar ise şu şekilde:

Deprem bölgeleri başta olmak üzere yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine 847 bin 574 ekmek, 20 bin 246 sıcak yemek, 4 bin 695 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.


Yetim hamiliği kapsamında 12 bin 473 yetime maddi destek sağladık. 990 çocuğa kıyafet desteği, 6 bin 369 kişiye de çeşitli kıyafet yardımlarında bulundu.

Bin 141 akika ve sadaka kurbanının kesimini yaparak, bu kurban etlerini 34 bin 230 kişiye ulaştırdı.

420 çocuğa hafızlık bursu verdik. 150 çocuğa psikososyal destekte bulunduk. 608 çocuğa kırtasiye seti hediye etti.

100 briket evin ve 14 konteyner evin inşasını tamamladık. 44 ton yakacak yardımında bulunduk. 520 battaniye dağıttık. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 193 kursiyerimize AFAD koordinesinde eğitim vererek akreditasyonlarını sağladı.


Yurtdışında 57 su kuyusu açarak 22 bin 800 kişiye temiz içme suyu ulaştırdık. Bununla beraber görme engelli 110 insanın katarakt ameliyatını yaparak yüzlerinin gülmesine vesile oldu.


#Hayrat İnsani Yardım Derneği
#Hayrat Derneği
#yardım
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