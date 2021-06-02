Hayrat Yardım 10 bin yetim çocuğa sahip çıkıyor

Günümüzde savaşlar, doğal afetler ve çatışmalar neticesinde günde ortalama 10 bin çocuk yetim kalıyor. Dünyada yetim çocukların sayısı 200 milyonu aşmış durumda. Resmi olmayan rakamlara göre bu sayı 400 milyondan fazla. Sahipsiz kalan çocukların eğer ellerinden tutan birileri olmazsa kimi zaman suç örgütlerinin kimi zamansa organ mafyalarının ellerine düşmekte.

Hayrat Yardım ise, yetimleri dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumak ve onların hem maddi ihtiyaçlarını hafifletmek hem de manevi ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla “Yetime Umut Ol” projesini başlattı. Bu proje kapsamında, bağışçılar “Yetim Hamisi” sıfatıyla doğrudan bir yetimin hamiliğini üstleniyor ve aylık yapılan bağışla bir yetimin kırtasiye, giyim, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamaya vesile oluyor. Hamilik programına göre aylık 125 TL ile bir yetimin çeşitli ihtiyaçları karşılanabiliyor. Aynı zamanda tek seferde de 1 yıllık hamilik bedelini bağışlama imkânı sunuluyor.

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Proje hâl-i hazırda devam ederken geçtiğimiz 22 Mayıs günü Dernek, bağışçılarına teşekkür ederek 10 bin yetim sayısına ulaştığını duyurdu. Böylece 10 bin yetimin ihtiyaçlarını her ay düzenli olarak karşılayarak onlara yardım eli uzatıyor ve sahip çıkıyor.