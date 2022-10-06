Hayat Hayvan hakları dizisi film oluyor
KÜLTÜR SANAT

Hayvan hakları dizisi film oluyor

Hayvan haklarına dikkat çekip, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla internette yayınlanan “Dikkat Köpek Var” dizisi, sinemaya uyarlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayvan hakları dizisi film oluyor
Hayvan hakları dizisi film oluyor.

Hayvan haklarına dikkat çekip, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla internette yayınlanan “Dikkat Köpek Var” dizisi, sinemaya uyarlanıyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde çekimleri başlayan absürt komedi türündeki filmin başrolünde, ödüllü eğitimli köpek Bal yer alıyor. Projenin sahibi ve filmin başrol oyuncusu Nusret Toplar, sokak hayvanlarına olan sevgisini, dizinin ikinci sezonunu sinema filmi çekerek göstermek istediğini söyledi. Toplar, “Bizim için senede 365 gün Hayvanları Koruma Günü’dür. Bunu insanlara sunmak istiyoruz” dedi.

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