Hayvancılık yapanlar gözlerine inanamadı: Keçi 8 bacaklı çift boyunlu oğlak doğurdu​

Müziğiyle ülke sınırlarını aşan Bilal Göregen, Biden'a darbuka çalmak istiyor

Türkiye'nin 2010 yılında bir yetenek yarışmasında tanıdığı Bilal Göregen, artık dünyada sosyal medya kullanan neredeyse herkesin bildiği bir fenomen haline geldi. Aslen Bitlisli olan Göregen, 1988 yılında Hatay Dörtyol'da görme engelli olarak dünyaya geldi.



Kendisine bir YouTube kanalı da açan Göregen, darbukasıyla yorumladığı şarkıları düzenli olarak paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.



Kovid-19 pandemisi sürecinde sosyal medyadaki mizah platformlarında kedi GIF'i eklenerek montajlanan videolarla başlayan 'Cat Vibing' akımına Göregen de Ieva's Polka videosuna kedi GIF'i ekleyip YouTube kanalına yükleyerek dahil oldu. Şarkının kedili versiyonunu, 1 Kasım'da YouTube hesabından paylaşan Göregen'in bu videosu, 1 ay içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Bilal Göregen'li videolar, birbirinden komik versiyonlarıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından da paylaşıldı. ABD'nin 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın destekçilerinin, Göregen'in Ieva's Polka'yı çaldığı videoya seçimi kaybeden Donald Trump'ın kampanyadaki dansını ve kediyi ekleyerek paylaşması da gergin geçen ABD seçimlerinin eğlencesi oldu.





