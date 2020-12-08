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Hayat Hayvancılık yapanlar gözlerine inanamadı Keçi 8 bacaklı çift boyunlu oğlak doğurdu
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Hayvancılık yapanlar gözlerine inanamadı: Keçi 8 bacaklı çift boyunlu oğlak doğurdu​

Hayvancılık yapanlar gözlerine inanamadı: Keçi 8 bacaklı çift boyunlu oğlak doğurdu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu. Oğlak, doğumdan kısa süre sonra öldü.

Haber Merkezi DHA
Hayvancılıkla uğraşan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner, hayatında ilk kez böyle bir doğum gördüğünü söyledi.
Hayvancılıkla uğraşan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner, hayatında ilk kez böyle bir doğum gördüğünü söyledi.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarısakal Mahallesi’nde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner’e ait keçi, 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu. Oğlak, doğduktan kısa süre sonra öldü.

Remzi Siner, “Hamile keçimin doğurmasını dört gözle bekliyordum. Kendisi doğuramayınca ben doğurtmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra keçimin karnını kestim, yavruyu çıkardım. 8 bacak ve 2 boyunluydu oğlak. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Keçiyi kestim, etini yiyeceğim. Başka çaremiz yok” dedi.

2 başlı 8 bacaklı oğlak birkaç saat sonra öldü.

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