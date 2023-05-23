Hepsiburada Sektörünün Türkiye’deki ilk Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Hepsi Burada
Türkiye’nin Hepsiburadası “Sürdürülebilir Yarınlar Burada Başlar” sloganıyla hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Sektöründe Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan raporda Hepsiburada; e-ticarette yenilikçi, verimli ve doğaya saygılı süreçlerle Çevre, Çalışanlar ve Toplum başlıklarının yanı sıra dürüstlük, şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerine odaklanan Yönetişim alanında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşıyor.
Türkiye’nin, küresel teknoloji borsası Nasdaq’da işlem gören ilk ve tek şirketi olan Hepsiburada, gelecek nesillere daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı sağlarken, belirlenen öncelikli konular kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ile doğrudan ve dolaylı olarak 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na hizmet ediyor.
Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin: Teknolojinin gücünü yapıcı şekilde kullanmaya devam edeceğiz
Hepsiburada 2022 Sürdürülebilirlik Raporunda Öne Çıkanlar
Sürdürülebilirliği çalışma kültürüne entegre ederek, tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Hepsiburada; vizyon, misyon ve kurumsal değerleri çerçevesinde belirlediği sürdürülebilirlik yaklaşımını 4 odak alan temelinde şekillendiriyor.
Hepsiburada’nın birinci önceliği “Eşit ve Kapsayıcı Kurum Kültürü”
Dünyada bir kadın girişimci tarafından kurulan ve kadın CEO tarafından yönetilen çok az sayıdaki teknoloji şirketinden biri olan Hepsiburada öncelikli sürdürülebilirlik konuları arasında ilk sırada yer alan ”Kadın Girişimciliği” alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı ile 41 binden fazla kadın girişimciye destek olurken, HepsiTürkiye’den programı ile 330’dan fazla yerel üreticiyi destekleyerek yerel ürün kullanımını da teşvik etmeyi sürdürüyor.
Kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşımıyla sosyal eşitsizliklerin ortadan kalktığı ve her çalışanının adil bir yönetim altında yeteneklerini ortaya çıkardığı bir çalışma ortamı inşa eden Hepsiburada, 2022 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (The Women's Empowerment Principles - WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini sağlayacak şirket politikaları oluşturmaya yönelik yedi ilkeye uyduğunu da taahhüt etti.
Hepsiburada, Toplumsal Fayda çalışmaları ile dikkat çekiyor
Kurulduğu günden bugüne sosyal sorumluluk projelerini iş yapış şeklinin bir parçası olarak gören Hepsiburada kadınlara, çocuklara, dezavantajlı bireylere, hayvanlara, çevreye, bilime, kültüre, eğitime, spora ve sanata verdiği desteği tüm paydaşlarını da katarak artırmayı hedefliyor.
Hepsiburada, “Hepsiyürekten” çatısı altında da platformu kullanan müşterilerini ve iş ortaklarını, STK’larla yaptığı iş birliklerine destek olmaya davet ediyor.
Etik ve Şeffaf Yönetişim Anlayışı
Hepsiburada’dan Teknolojik Çözümlerle Çevreye Duyarlı Operasyonlar
Hepsiburada önceliklendirdiği “Döngüsellik ve Atık Yönetimi” başlığı altında operasyonlarının atık kaynaklı çevresel etkisini azaltmak amacıyla kaynak kullanımını azaltmak, oluşan atıkları kaynağında ayrıştırarak tekrar kullanım ve geri dönüşüm yoluyla ekonomiye geri kazandırılması için çalışmalarını bilinçli bir atık yönetimi çerçevesinde gerçekleştiriyor.
Hepsiburada çevresel etkisini anlamak ve bu doğrultuda aksiyon planlarını ortaya koyabilmek için atılması gereken ilk adımın, faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını doğru ölçümlemek olduğu bilinciyle raporlama döneminde karbon ayak izi hesaplama çalışması da gerçekleştirdi. Hepsiburada bu ölçüm sayesinde karbon bazında çevresel etkisini ortaya koymayı hedefliyor.