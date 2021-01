Her evde 3-4 akıllı telefon var: En pahalısını liseli çocuklar kullanıyor Her evde 3-4 akıllı telefon var: En pahalısını liseli çocuklar kullanıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güney Nair tarafından yürütülen araştırma, liseli gençlerin cep telefonu kullanma alışkanlıklarıyla ilgili ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Her hanede ortalama 4 telefonun bulunduğu tespit edilirken, hanelerin asgari ücret ve biraz üzeri gelire sahip olmasına rağmen lise çağındaki çocukların en pahalı cihazları kullandığı belirtildi.

Haber Merkezi 13 Ocak 2021, 09:27 Son Güncelleme: 13 Ocak 2021, 09:37 DHA