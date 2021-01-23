Hayat Her gün poğaçalar eksiliyordu Hırsız bakın kim çıktı
AKTÜEL

Her gün poğaçalar eksiliyordu: Hırsız bakın kim çıktı

Her gün poğaçalar eksiliyordu: Hırsız bakın kim çıktı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Hırsız ise okulun maskotu haline gelen deve kuşu çıktı. Dünyanın belki de en tatlı hırsızı olabilecek nandunun hırsızlık görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğuyor.

Haber Merkezi İHA
Hırsız deve kuşu
Hırsız deve kuşu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan ‘nandu’ sahiplendi. Bakımı büyük bir titizlik içinde yapılan deve kuşunun yaşı ve boyu büyüdükçe okulun ilgi odağı oldu. Ancak büyüdükçe doymak bilmeyen nandu, her şeyi yemeye başladı.

Hızlıca poğaça alıp kaçıyor

Veliler ve öğrenciler için okula getirilen sıcak poğaçalardan her gün eksildiğini gören okul yönetimi, kamera koymaya karar verdi. Kameradan çıkan görüntülerde hırsızı gören öğretmen ve idareciler şikayetçi olmak yerine kahkahaya boğuldu. Poğaçaların bulunduğu kutuya sessizce yaklaşan nandu, hızlı bir hamle ile saniyeler içinde birkaç poğaça alarak ortadan kayboluyor. Dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında ilk sıralarda yer alan nandu koşuşu ile de kendisine güldürüyor.

Çocuklarının eğitimleri sırasında bahçede bekleyen veliler ile ders aralarında sohbet eden öğretmenler de nandunun hırsızlıklarından nasibi alıyor. Usulca masalara yaklaşan nandu, ne bulsa midesine indiriyor.

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“Çikolata, ekmek, bisküvi.. Her şeyi yiyor”

Nandu ile günlük yaşamda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden okulun eğitimcilerinden Ayşe Tavşancı, “Kafanızı çevirdiğiniz an yemeğinizden olabilirsiniz. İlk defa burada gördüm. Çok sevimli. Kendisine çekiyor, sinsi sinsi gelip elinizde ne varsa alıp götürüyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi elinizden alıp, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çikolata, ekmek, bisküvi.. Her şeyi yiyor” dedi.
“66 yaşımdayım böyle bir hayvan görmedim”

Nandunun hırsızlık hikayesini anlatan Cabbar Şahbaz ise “Çalmadığı bir şey yok. Sabahları çok zeki. Simit ve poğaçaları kimse yokken alıp, depar atarak kaçıyor. İnsanları tek tek ziyaret ediyor. Her şeyi göze alıyor. Çok anahtar yuttu. Yanlışlıkla para bile yuttu. Çocukların yanına sevimli şekilde geliyor, ellerinden yiyecekleri alıp kaçıyor. Çok hızlı. Yapacak bir şey yok. 66 yaşımdayım, hayatımda böyle güzel bir hayvan görmedim. Okulun maskotu oldu. Çocuklarla iletişimi çok güzel. Çocuklar onu görünce konuşuyor” diye konuştu.

Okulun çalışanları sevimli hırsızın adını ise ‘Oscar’ koydu.

Bütün dünya 'guymak' yiyor: ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan gelen siparişlere yetişemiyor
FOTOĞRAF 11
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Trabzon’da üretilen mısır unu, tereyağı ve kolot peyniri kullanılarak hazırlanan ‘mıhlama’ olarak da bilinen ‘Kuymak’ dondurulmuş gıdalar arasındaki yerini aldı.
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Trabzonlu girişimci Murat Onur, 5 yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda Karadeniz’in meşhur lezzeti kuymağı dondurulmuş halde paketledi.
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Tavada 4 dakikada, mikrodalgada ise 2 dakikada pişirilerek servis edilebilen, kuymak yurt dışına ihraç edilmeye başlandı. Kuymak, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’ya gönderiliyor.
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Hiçbir katkı maddesi kullanmadan yöreye has malzeme kullanarak beş yıllık bir çalışmadan sonra böyle bir ürünü yaptıklarını belirten Murat Onur, “Dünyada bir ilk olan dondurulmuş kuymak üretmeye başladık. Bütün dünyada Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da ve Türkiye’deki bütün illerde ürünlerimiz var. Kuymak Karadeniz’iz güzel bir lezzetidir. Yapımı oldukça zor olan bir üründür. Biz bu ürünü hazırlarken bütün yerel mamulleri toplayarak ve hiçbir katkı ve koruyucu kullanmadan dondurulmuş olarak yapıyoruz.
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Tavada 4 dakikada, mikrodalgada 2 dakikada pişiriliyor. Kuymak yalnız tavada değil, her yerde olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Kuymaktan tost ve pizza yaptık. Trabzon’un özel yemeğini herkes gibi çok koruyarak ürettik. 2 bin kişiye tattırarak doğru lezzeti bulduk” dedi.
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Kentte şarküteri işleten Ömer Güney de, “Kuymak Trabzon’da Trabzonspor gibidir, vazgeçilmezdir. Kaybetmeyeceğimiz değerlerimizden bir tanesidir. Sabah kahvaltılarında ve günün her öğününde yiyeceğimiz yöresel ürünümüzdür. Kuymağa kaşığı vurduğunuz zaman 1 metre uzayacak. Önemli olan kuymağın kıvamını tutturabilmek ve Trabzon’u içine katabilmektir” ifadelerini kullandı.
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Bütün dünya 'guymak' yiyor: ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan gelen siparişlere yetişemiyor
Karadeniz mutfağının önemli lezzetlerinden 'mıhlama' olarak da bilinen 'kuymak', girişimci Murat Onur tarafından dondurulmuş ürün haline dönüştürüldü. Kuymak, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya gönderiliyor.


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