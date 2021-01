Her gün poğaçalar eksiliyordu: Hırsız bakın kim çıktı Her gün poğaçalar eksiliyordu: Hırsız bakın kim çıktı Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Hırsız ise okulun maskotu haline gelen deve kuşu çıktı. Dünyanın belki de en tatlı hırsızı olabilecek nandunun hırsızlık görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğuyor.

Haber Merkezi 23 Ocak 2021, 12:07 Son Güncelleme: 23 Ocak 2021, 12:12 İHA