Her yıl 1,3 milyon kişi trafik kazalarında can veriyor Trafik canavarı" her yıl dünya genelinde 1,3 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Her gün 3 bin 600 civarında kişinin yollarda can verdiği kazalarda hayatını kaybedenlerin yaklaşık 4’te 3’ünü 25 yaş altı erkekler oluşturuyor. Ölümlü kazaların yüzde 93’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanıyor.

