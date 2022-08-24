HerAda kireçlenme tedavisinde dünyada ilk ve tek olan SupintroTM GGP İntraartiküler Jel’i ürün portföyüne dahil etti

Supintro TM GGP İntraartiküler Jel, eklem içi enjeksiyonda inovatif bir formüle sahiptir. Bir intraartiküler Supintro TM GGP enjeksiyonu; 40 mg Hyaluronik asit, 60 mg hyaluronik asitin temel yapı taşı alan N-asetilglukozamin, eklem sıvısında en çok bulunan amino asit olan 30 mg L-Prolin ve kolajenin temel yapıtaşı olan 40 mg Glisin içerir. Bu formülü ile hem azalan eklem sıvısını yerine koymaya hem de bozulan kıkırdak dokusunu onarmaya yardımcı olur.

ERC Biyoteknoloji AŞ; 2016 yılında kurulmuş, 2021 yılında Biyoteknoloji alanında tıbbi cihazlara yönelik ar-ge süreçlerini tamamlamıştır. Türkiye’de İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Teknopol, İstanbul Teknopark’ta Yüksek Teknolji Laboratuvarları ve Dünya Standartlarındaki Üretim Alanlarında hizmet vermektedir. ERC Biyoteknoloji, EU-GMP,ISO Standartlarında üretim yapmaktadır. Avrupa birliği ve PIC’s ülkelerinde (ABD, Almanya, Danimarka gibi 51 ülkenin bulunduğu ilaç kalite birliği) SupintroTM GGP İntraartiküler Jel tıbbın hizmetine sunulmuştur.





Kireçlenme hastalığı Türkiye’de her on kişiden üçünü etkiliyor.

Kireçlenme, yaşlılarda evde bakım ve engelliliğe neden olan hastalıklar arasında ilk sıradadır. Hastalık belirti vermeden başlar ve sinsice ilerler. Belirtiler başladığında ise genelde hastalığın şiddeti ve derecesi yükselmiştir. Ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle hastalar günlük yaşam faaliyetlerini gerçekleştiremezler. Bakıma muhtaç hale gelirler.

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Kireçlenme tarihin en eski hastalığı olarak bilinse de tedaviye yönelik gelişmeler son elli yılda olmuştur. Azalan eklem sıvısının Hyaluronik Asit ile doldurulması, ağrıyı giderir. Hareket yeteneğini artırır.

Son on yılda ise gelişen Hibrit Hyaluronik Asit teknolojisi ile, hem azalan eklem sıvısı yerine konmakta hem de eklem kıkırdağını onaracak olan biyolojik destek sağlanmaktadır.

HerAda Grup Sağlık Teknolojileri tarafından Türkiye’deki tüm tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek olan SupintroTM GGP İntraartiküler Jel, patentli, inovatif, eşsiz ve benzersiz GGP teknolojisine sahiptir. Azalan eklem sıvısını yerine koyar. Kıkırdak dokunun yenilenmesi için gerekli biyolojik molekülleri sağlar. Vücudun doğal eklem sıvısı üretimini destekler ve kıkırdak oluşumunu uyarır.