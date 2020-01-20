Hayat Herkes bu ilanı konuşuyor 62 yaşındaki adam ilanla eş arıyor
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Herkes bu ilanı konuşuyor: 62 yaşındaki adam ilanla eş arıyor​ - Edirne haberleri

Herkes bu ilanı konuşuyor: 62 yaşındaki adam ilanla eş arıyor

Edirne’de "Yalnızlık Allah'a mahsustur" diyen 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, 33 yıldır hayırlı bir kısmet bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte buldu.

Haber Merkezi İHA
Abdullah Seyhan'ın gazeteye verdiği ilan.
Abdullah Seyhan'ın gazeteye verdiği ilan.

Edirne’de memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor.

Edirne’de

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Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye "Edirne’de devlet emeklisi 62 yaşında 33 yıldır yalnız yaşayan dul bekar beyim. Sıcak yuva kurmak dileğimdir. Maddi ve manevi beklentisi olmayan, vicdan sahibi olan ciddi hanımefendiler tercihimdir. Aramanızı arz ederim" sözleriyle ilan verdiğini söyledi.

Memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor.

"Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim. Yalnızlık Allah’a mahsustur, dört duvar arasında yalnız oturuyorum" diyerek artık yalnızlığın canına tak ettiğini ifade eden Seyhan, şunları söyledi:

  • "Emekli maaşım var kirada oturan birisiyim, başkada bir gelirim birikimim yok. Hayat arkadaşı eş arıyorum."
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Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor: Aracı çekilenler parasının iadesini talep edebilir
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Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor: Aracı çekilenler parasının iadesini talep edebilir

Hatalı park eden her araç artık çekilmiyor. Yönetmelikte belirtilen yerlere park edilen araçlar çekicilirken çekilen araç sayısında azalma olduğu belirtiliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" dedi. Ağaoğlu, bir park yasağı tabelasını ve yanında park halindeki araçları göstererek, "Bu araçlar trafiği engellemediği için buradan kaldırılamaz. Buradan aracı kaldırılan vatandaşın şu hakkı vardır; cezayı ödeyecek, trafik kuralını ihlal etmiş. Ancak aracını kim çektiyse, o makbuzla o iktisadi işletme, ya da ticari kuruluş kimse o kuruluştan hem çekici ücretinin, hem de otopark parasının iadesini talep edebilir. Kabul etmedikleri takdirde de tüketici, ikametinin bulunduğu yerdeki ya da o işletmenin bulunduğu yerdeki Kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvurup bu bedelin iadesini talep edebilir" ifadelerini kullandı.

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