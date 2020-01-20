Herkes bu ilanı konuşuyor: 62 yaşındaki adam ilanla eş arıyor

Edirne’de memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor.

Edirne’de

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Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye "Edirne’de devlet emeklisi 62 yaşında 33 yıldır yalnız yaşayan dul bekar beyim. Sıcak yuva kurmak dileğimdir. Maddi ve manevi beklentisi olmayan, vicdan sahibi olan ciddi hanımefendiler tercihimdir. Aramanızı arz ederim" sözleriyle ilan verdiğini söyledi.

Memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor.

"Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim. Yalnızlık Allah’a mahsustur, dört duvar arasında yalnız oturuyorum" diyerek artık yalnızlığın canına tak ettiğini ifade eden Seyhan, şunları söyledi: