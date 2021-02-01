Hayat Heykeltıraş 4 saatte kardan kangal köpeği yaptı
AKTÜEL

Heykeltıraş 4 saatte kardan kangal köpeği yaptı

Heykeltıraş 4 saatte kardan kangal köpeği yaptı

Sivas’ta yaşayan heykeltıraş Kerim Emre Kököz, yeğenlerinin isteği üzerine 5 saatte kardan kangal köpeği yaptı. Bir metre 60 santimetre boyundaki kardan kangalı çocuklar çok beğendi.

Haber Merkezi İHA
Kardan kangal köpeğinin boyu bir metreden fazla.
Kardan kangal köpeğinin boyu bir metreden fazla.

Sivas’ta yaşayan heykeltıraş Kerim Emre Kököz, karı sanata dönüştürdü. Heykeltıraş Kököz, yeğenlerinin isteği üzerine kardan kangal yaptı. Kököz’ün 5 saatlik çalışmasıyla yaptığı yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyundaki kardan kangal güzel görüntü oluşturdu. Kököz’ün kardan kangal çalışması görenlerin de dikkatini çekti. Kököz ailesi de kardan kangalla hatıra fotoğrafı çekindi.

Heykeltıraş Kököz, yeğenlerinin isteği üzerine kardan kangal yaptığını belirterek şöyle konuştu:

“Heykeltıraşım, hafta sonunda yeğenlerim benden kardan bir çalışma yapmamı istediler. Geçen yıl Aşık Veysel’i çalışmıştım. Bu yılda Sivas ile ilgili bir çalışma yapmak istedim. Benden Kangal köpeğini yapmamı istediler. Bende kangal köpeğini çalıştım. Kangal çalışması 4-5 saat sürdü. Önce dikdörtgen şeklinde karları biriktirip kazıma tekniğiyle birlikte çalışmayı ortaya çıkardım. Spatula ve kazıma aletleri kullandım. Çok olumlu tepkiler aldık, gören insanlar hep fotoğraf çekindiler ve mutlu oldular”

Şırnaklı baba çocuklarına kardan adam yerine kardan at yapıp poz verdiler
GÜNDEM
Şırnaklı baba çocuklarına kardan adam yerine kardan at yapıp poz verdiler

ÇOCUKLAR ÇOK BEĞENDİ

Heykeltıraş Kököz’ün yeğeni Alptekin Kököz, kardan kangal köpeğini beğendiğini belirterek “Kardan Kangal, yapmasını istedik. Amcam da kangal yaptı. Bizde ona yardım ettik. Güzel oldu. Boyu benden uzun” dedi.

Kardan adam yerine kardan at yaptılar: Bir de üzerine bindiler
FOTOĞRAF 4
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Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası Remzi Cin isimli bir vatandaş, evinin önünde çocukları için kardan adam yerine kardan at yaparak süsledi.
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Remzi Cin, yapmış olduğu kardan ata kömürden göz ve ve ağız yaparak çocuklarıyla doyasıya eğlendi.
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Remzi Cin, Aylardır kar özlemi çekiyorduk. Nihayet yağdı, sabah uyandığımızda her taraf beyaza bürünmüştü. Çocuklarım bir kardan adam yapmamı istedi ben de farkındalık olsun diye at yaptım. Güzel bir gün oldu dedi.
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Kardan adam yerine kardan at yaptılar: Bir de üzerine bindiler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan adam yerine kardan at yaparak sırtına bindi.

Kardan adamın burnu kaybolunca tavşanın yediği ortaya çıktı
GÜNDEM
Kardan adamın burnu kaybolunca tavşanın yediği ortaya çıktı


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