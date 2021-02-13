Hayat Hiç deniz görmemiş Gaziantepli çocuklar Mersinde maviyle buluştu Her şey Denizin kokusu nasıldır? sorusuyla başladı
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Hiç deniz görmemiş Gaziantepli çocuklar Mersin’de maviyle buluştu

Hiç deniz görmemiş Gaziantepli çocuklar Mersin’de maviyle buluştu: Her şey ‘Denizin kokusu nasıldır?’ sorusuyla başladı

Mezitli Belediyesi, daha önce hiç deniz görmemiş olan Gaziantepli çocukları misafir etti. Bir sivil toplum kuruluşu tarafından hayata geçirilen ‘Mavi Düşler’ projesi kapsamında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Yalnızbağ köyünden Mersin’e gelen çocuklar, denizle buluştu.

Haber Merkezi İHA
Gaziantepli çocukların deniz neşesi.
Gaziantepli çocukların deniz neşesi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalnızbağ İlköğretim Okulu öğrencileri, Mersin’de denizle tanıştı, tekne gezintisi yaptı, ilçenin tarihi yerlerini inceledi, yelken açmayı öğrendi. Çocukları misafir eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocuklara yemek ikram ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ kitabını hediye etti. Gaziantepli çocuklar günü, Mezitli Belediyesinin üstü açık otobüsleri ile sahil boyu kent turu yaparak tamamladı.

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Her şey ‘Denizin kokusu nasıldır?’ sorusuyla başladı

Çocukların “Denizin kokusu nasıldır?” diye sorması üzerine Mavi Düşler Projesinin hayata geçtiğini belirten sivil toplum örgütü yöneticisi Serhan Antalyalı, “9-10 yıllık yaşamlarında hiç deniz görmeyen çocuklarımızın böylesi talepleri bize iletilince seve seve kabul ettik. Minik çocuklarımızı Mersin’de misafir ettik. Önce bir tekne gezisi yaptık. Çocuklar ilk kez denizle tanıştılar, denizi kokladılar. Rota Yelken Kulübü kapılarını çocuklarımıza açtı. Yelken eğitimi alan çocukların gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan bizleri misafir etti ve kahramanlarımıza birer de Nutuk hediye etti. Sonra bahardan kalma bir günde üstü açık otobüslerle sahil turu yaptık. Anılardan hiç ama hiç silinmeyecek bir gün yaşadı çocuklarımız. Tabi onların mutluluğuna ortak olarak biz de unutulmaz bir gün yaşadık. Çocuklarımıza bu sevinci kazandırmamızı sağlayan başta Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ve ekibi olmak üzere Rota Yelken Kulübüne ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunarım” dedi.

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“Çocuklarımız kadar bizim için de çok özel bir gün oldu”

Çocukları Mezitli’de ağırlamış olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Başkan Tarhan ise “Bugün çok özel misafirlerimiz oldu. Hiç denizi görmemiş çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebilmek adına ağırlamaya çalıştık. Çocuklarımız kadar bizim için de unutulmaz ve özel bir gün oldu. Yüzlerindeki sevinçleri görmek her şeye değerdi. Keşke pandemi süreci olmasaydı da belediyemizin tesislerinden daha uzun yararlanmalarını sağlasaydık, birlikte etkinlikler gerçekleştirseydik. Ancak kısıtlamalar altında bu kadar yapabildik. Bundan sonra kendilerini her zaman Mezitli’de ağırlamaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.

İlk defa görenler şaşırıp kalıyor: İki kız kardeş baba mesleğini sahiplendi
FOTOĞRAF 13
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Arhavi ilçesinde 20 metrekare dükkan açan Kübra- Melda Çelenk kardeşler ‘erkek işi ’söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, ekmek paralarını kazanıyor. 20 yıldır balıkçılık yapan babasının desteği ile bu işe atıldıklarını söyleyen Kübra Çelenk, “Babam bizi teşvik etti. Balıkları babam temin ediyor, biz de satışını yapıyoruz. 2 aydır çok güzel devam ediyoruz.
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İlk başta bizi görenler çok şaşırdı, daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen bayanlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti. Balığı da sevmezdim ama bu işe girdikten sonra hoşuma gitti. Evde bile balık kokusundan rahatsız olurdum şimdi artık alıştım, akşama kadar balık kokuları arasında balık temizliyorum.
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Biz kadınlar istersek her işin altından kalkarız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın gerisi gelir, yeter ki pes etmeyin. Her gün eve gururlu gidiyorum. Bu meslekte yer almak beni gururlandırıyor” dedi.
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Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melda Çelenk de, “2 aydır burayı işletiyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz balık temizlemek, balık çeşitleri bunları hiç bilmiyorduk. Dükkanı açınca tüm detayları balıkçılık yapan babamızdan öğrendik.
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Şimdi her çeşit balığı tüketerek lezzetlerini öğrenmeye çalışıyorum. Müşterilere farklı tarifler anlatabilmek için pişirme yöntemlerini araştırıyorum. Ailenizden ne kadar destek alırsanız alın bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Bizde öyle yaptık, hiç pişman değiliz. İşini severek yapmalısın, biz de severek yapıyoruz” diye konuştu.
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İlk defa görenler şaşırıp kalıyor: İki kız kardeş baba mesleğini sahiplendi
Artvin Arhavi yaşayan 26 yaşındaki Kübra Çelenk ve 25 yaşındaki Melda Çelenk isimli kız kardeşler 20 metrekarelik dükkanda baba mesleği olan balıkçılığı yapıyor. Genç kadınlar "İlk başta bizi görenler bizi şaşırdı daha sonra alışmaya başladılar" diyerek yaşadıkları durumu özetledi.


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