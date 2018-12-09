Hayat Hindileri çalınan Fadik Teyzeye Haluk Levent sahip çıktı
AKTÜEL

Hindileri çalınan Fadik Teyzeye Haluk Levent sahip çıktı

AKSARAY’da yılbaşında satmak için beslediği 10 hindi çalınınca gözyaşlarına boğulan Fatik Sert’a, sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu(AHBAP) sahip çıktı. Fadik Teyze ile görüşen AHBAP gönüllüleri Fadik teyzeye sevindirici haberi vererek hindilerinin parasının verileceğini bildirdi.

AA
Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dernek aracılığıyla Fadik teyzeye hindilerinin parasını ulaştırdı.
Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dernek aracılığıyla Fadik teyzeye hindilerinin parasını ulaştırdı.

Aksaray’da yılbaşında satmak için beslediği hindileri çalındıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Fadik Sert’in yardımına Sanatçı Haluk Levent koştu. Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı dernek aracılığıyla Fadik teyzeye hindilerinin parasını ulaştırdı.

AHBAP Aksaray gönüllüsü Mensur Atıcı ile Aylin Kara hindilere çalınan Fatik Sert’i evinde ziyaret etti. Fadik Teyze ile görüşen AHBAP gönüllüleri Fadik teyzeye sevindirici haberi vererek hindilerinin parasının verileceğini bildirdi.

Haluk Levent'ten bir iyilik daha

AHBAP Aksaray gönüllüsü Mensur Atıcı, Fadik teyzenin çalınan hindilerini haberlerde izleyince Haluk Levent’in kendilerine ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

  • “Bize durumu bildirdi. ‘Aksaray’da teyzemizin emeği ile büyütüp yılbaşında satmak istediği hindileri çalınmış. Ona hindileri verilecek, haydi çocuklar’ dedi. Biz de hemen teyzemize ulaşmaya çalıştık. Bir gönüllümüz olan Mevlüt bey duruma müdahil oldu ve teyzeye yardımcı olmak istediğini belirtti. Biz de hindilerin fiyatını ve teyzemizin IBAN numarasını öğrenip para teyzenin hesabına yatırıldı. İstediği zaman bu parayı çekip kullanabilir.”

Hindileri çalınan yaşlı teyze Fadik Sert ise şöyle konuştu:

“Mısırgalarıma ağlıyorum, onlar benim ekmek teknemdi, ben onlarla geçiniyordum. Ben onları gözümle güderdim, aldığım adama mısırga borcum vardı, ben onları ödeyeceğim satacağım derken yavrucuklarım çalındı. Hiç aklımdan çıkmıyor. Ben burada elin duvarının dibinde oturuyorum. Ödemeyip de ne yapacağım. Dünden adama telefon edince, ‘pazara götür git pazara bak dedi.’ Canın sağ olsun demedi, diyemedi ve hindilerin parasını istedi. Sen nasıl ödeyeceksin o parayı dedi. Akşamdan beri aklımdan çıkmıyor.”

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