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Hayat

Hipertansiyon hastaları hastalığının farkında değil

Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmet Zengin, toplumun yaklaşık yüzde 30'unda tansiyonun yüksek olduğunu vurguladı. Zengin, buna rağmen hipertansiyon hastalarının yarısının bu durumdan haberdar olmadığına dikkat çekti.

14:26 - 16/05/2024 Perşembe
IHA
Doç. Dr. Zengin: Belli ölçümlerde büyük tansiyon değerinin 14, küçük tansiyon değerinin ise 9'un üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır.
Doç. Dr. Zengin: Belli ölçümlerde büyük tansiyon değerinin 14, küçük tansiyon değerinin ise 9'un üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır.

Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmet Zengin, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Hipertansiyonun kan basıncı değerinin yüksekliği ile seyreden bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Zengin, "Daha açık bir ifadeyle belli ölçümlerde büyük tansiyon değerinin 14, küçük tansiyon değerinin ise 9'un üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Toplumun yaklaşık yüzde 30'unda hipertansiyon bulunur fakat orandaki bu yüksekliğe rağmen maalesef çoğu kişi hipertansiyon hastalığının farkında değildir. Bu durum bireyler açısından riskler oluşturmaktadır. Çünkü hipertansiyon, kalp krizi, böbrek yetmezliği, felç gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilmektedir" dedi.

Belli aralıklarla yapılan basit ve maliyetsiz ölçümlerle hipertansiyon tanısının rahatlıkla konulabildiğinin altını çizen Doç. Dr. Zengin, "Tanısı konulduktan sonra ise tedaviye uyum sağlandığı sürece başarı oranları yüksektir. Bu arada hipertansiyonun tedavisi yalnızca ilaç tedavisinden ibaret değildir. Öncelikle hipertansiyon rahatsızlığına sahip bireylerin yaşam tarzı değişikliği dediğimiz tuz alımının günde ortalama 6 gram olacak şekilde (yaklaşık 1 çay kaşığı) kısıtlanması, yoğun tuz içeriğine sahip turşu, sucuk, salam vb. gıdalardan uzak durulması, sigaranın bırakılması, fazla kiloların verilmesi ve düzenli fiziksel egzersiz yapılması gibi hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Son olarak tedavide hekimin uygun göreceği bir ilacın da gerekli olabileceğini belirten Doç. Dr. Zengin, "Saydığımız yaşam tarzı değişiklikleri yapılmadan ilacın etkinliği yeterli düzeye ulaşmayabilir. Ayrıca sağlıklı bireylerde de sıralanan bu yaşam tarzı önerileri hipertansiyon gelişimini engelleyebilir veya geciktirebilir" şeklinde konuştu.

#Hipertansiyon
#İsmet Zengin
#Bursa
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