Hırka-i Şerif'in hazırlıkları tamamlandı: Ziyarete açılıyor

Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif, yarın saat 10.00’da açılıyor. Hazırlıkları tamamlanan Hırka-i Şerif, ziyaretçilerini bekliyor.

Hırka-i Şerif, sabah 10.00’da ziyarete açılıp akşam 18.00’da ziyarete kapanacak. Hırka-i Şerif, Ramazan sonuna kadar açık kalacak. Ziyarete gelecek vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyması bekleniyor.

"Her şeyimiz yapıldı, yarına hazırız"

Son hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Hırka-i Şerif Vakfı Genel Müdürü Sümeyra Güldal, "2 senedir bildiğiniz gibi koronadan dolayı kapalıydık. Burası oldukça yoğun oluyor. Bulaşı engellemek mümkün olmayacaktı. O yüzden kapalıydık. Bugünlerde de salgının seyrelmesi ve yoğun talep üzerine ailemiz son bir hafta peygamber aşıklarına hasret giderme hususunda lütufkar davrandılar. Biz de tedbirler hususunda Valiliğimiz ve Belediyemizin destekleriyle birlikte dışarıdan itibaren sıra hususunda tedbirlerimizi aldık. İnsanların sıraya girdiği noktaları daralttık. Arada mesafeler olacak. Ziyaretçilerimizden bunu rica ediyoruz. Ayrıca maske konusuna da dikkat etmelerini istiyoruz. Sıra seyrek olunca akışta sirkülasyon da sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilecek. Hiçbir ziyaretçimiz sırada çok fazla beklemeyecek. Bu tamamen vatandaşlarımızın özverilerine bağlı. Her zaman olduğu gibi güvenlik tedbirlerimiz alındı. Temizliğimiz her şeyimiz yapıldı, yarına hazırız. Yarın saat 10.00’da açacağız akşam 18.00’a kadar ziyarete açık olacağız" şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 14 Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in mübarek emaneti Hırka-i Şerif'i ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı.<br><br> Vaka sayılarının düşmesiyle ramazan sonu olsa da Hırka-i Şerif'i ziyaret ettirmek istediklerini belirten Samir, \"2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik... İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a kadar Hırka-i Şerif'i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik.\" diye konuştu. Samir, bir hafta da olsa vatandaşlarla Hırka-i Şerif'i buluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:<br><br>\"Cuma günü saat 10.00'da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif'e vatandaşlarımızı ziyarete almaya başlayacağız... Yalnız burada vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu tedbirlere yüzde 100 riayet etmelerini istirham ediyoruz... Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açtığımız için çok mutluyuz. Hastalığın seyri bayağı hızla düştüğü için bir hafta da olsa vatandaşlarımızın ziyaret etmesini istedik. Sağ olsun İstanbul Valiliğimiz de destek veriyor. Biz cuma günü kavuşmayı bekliyoruz.\" Hırka-i Şerif iki yılın ardından ziyarete açılıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif, cuma günü ziyarete açılıyor. BiP'te paylaş

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