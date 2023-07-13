Hollywood oyuncuları iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle greve hazırlanıyor

Grevin, Hollywood'da dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.
SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyuruldu.
Grev kararının SAG-AFTRA'nın genel kurulundan çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklamalar yapılacağı kaydedildi.
ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birlikte SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına" sebep olabileceği belirtiliyor.
Hollywood'da senaristlerin grevleri
Amerikan Senaristler Birliği (WGA) tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.
Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.