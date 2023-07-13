Hollywood oyuncuları iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle greve hazırlanıyor

15 yıl aradan sonra Hollywood’da yazarlar grevde. Grevden ilk etkilenecek olan talk-show programları. Çünkü bu programlar önceden çekilmiyor. Yayından en fazla 1-2 gün önce çekiliyor. Etkilenecekler arasında ikinci sırada ise diziler geliyor. TV kanalların ve dijital platformların en büyük gelir kapılarından biri. Stüdyolar içinse filmlerin çekimlerinin ertelenmesi, aksaması söz konusu. Grevin ne kadar devam edeceği henüz belli değil ama 15 yıl önce gerçekleşen grev 3 aydan fazla sürmüştü ve yaklaşık