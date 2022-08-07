Hayat Hollywood sesini kaybetti Filmler sesini kaybetti
KÜLTÜR SANAT

Hollywood sesini kaybetti: Filmler sesini kaybetti

Türkiye'nin önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, hayatını kaybetti. Babacan, Tom Cruise ve Tom Hanks'in yanı sıra Batman, Süpermen gibi birçok kahramana ses vermişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollywood sesini kaybetti: Filmler sesini kaybetti
Sungun Babacan

Türkiye’nin önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan (63) hayatını kaybetti. Tom Cruise ve Tom Hanks’in yanı sıra Batman, Süpermen gibi birçok sinema filminin ve reklamın seslendirmesini de yapan Babacan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Babacan’ın vefat haberinin ardından, sanatçının sevenleri ve dostları üzüntülerini sosyal medyada baş sağlığı mesajları paylaştı. Babacan, 1958’de Ankara’da dünyaya geldi. Meslek yaşamına TRT’de başladı. Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.

Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 10
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Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti. Sungun Babacan dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti. 63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarının başında geliyordu.
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Babacan dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti.<br><br>63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarının başında geliyordu.
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Babacan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından meslek yaşamına TRT’de başladı.<br><br>
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1980’li yılların ortalarında TRT’de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı.<br>
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Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.<br>
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Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler arasında.<br>
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Babacan uzun yıllar çeviri ve sesledirme yönetmenliği de yaptı.<br>
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Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.<br><br>
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Ünlü sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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Sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.
Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt, Mel Gibson, Andy Garcia, Alec Baldwin ve Superman'in aralarında bulunduğu çok sayıda karakteri seslendiren Türkiye'nin usta dublaj sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti.
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Hollywood sanatçılarının sesiydi

​Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti.
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