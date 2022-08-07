Hollywood sesini kaybetti: Filmler sesini kaybetti

Türkiye’nin önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan (63) hayatını kaybetti. Tom Cruise ve Tom Hanks’in yanı sıra Batman, Süpermen gibi birçok sinema filminin ve reklamın seslendirmesini de yapan Babacan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Babacan’ın vefat haberinin ardından, sanatçının sevenleri ve dostları üzüntülerini sosyal medyada baş sağlığı mesajları paylaştı. Babacan, 1958’de Ankara’da dünyaya geldi. Meslek yaşamına TRT’de başladı. Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.