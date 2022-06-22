Hollywood yıldızı Ben Stiller'dan Zelenski’ye ziyaret
Hollywood yıldızı Ben Stiller, önceki gün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski ile bir araya geldi. Rus işgali altındaki Ukrayna’ya desteğini sunan Stiller, Zelenski’yi “kahramanım” diyerek selamladı
Hollywood yıldızı Ben Stiller, önceki gün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski ile bir araya geldi. Rus işgali altındaki Ukrayna’ya desteğini sunan Stiller, Zelenski’yi “kahramanım” diyerek selamladı. Zelenski, Stiller’a geldiği için teşekkür etti ve Ukrayna’da neler olup bittiğini insanlara hatırlatmaya devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Ukraynalı liderin oyunculuk kariyerine gönderme yapan Stiller, “Muhteşem bir kariyerden ayrıldınız” ifadesini kullanırken, Zelenski de ABD’li oyuncuya, “Seninki kadar muhteşem değildi” diye cevap verdi. İkili arasındaki görüşme oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti.