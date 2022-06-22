Hayat Hollywood yıldızı Ben Stillerdan Zelenskiye ziyaret
AKTÜEL

Hollywood yıldızı Ben Stiller'dan Zelenski’ye ziyaret

Hollywood yıldızı Ben Stiller, önceki gün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski ile bir araya geldi. Rus işgali altındaki Ukrayna’ya desteğini sunan Stiller, Zelenski’yi “kahramanım” diyerek selamladı

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Hollywood yıldızı Ben Stillerdan Zelenski’ye ziyaret
Ben Stiller-Zelenski

Hollywood yıldızı Ben Stiller, önceki gün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski ile bir araya geldi. Rus işgali altındaki Ukrayna’ya desteğini sunan Stiller, Zelenski’yi “kahramanım” diyerek selamladı. Zelenski, Stiller’a geldiği için teşekkür etti ve Ukrayna’da neler olup bittiğini insanlara hatırlatmaya devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Ukraynalı liderin oyunculuk kariyerine gönderme yapan Stiller, “Muhteşem bir kariyerden ayrıldınız” ifadesini kullanırken, Zelenski de ABD’li oyuncuya, “Seninki kadar muhteşem değildi” diye cevap verdi. İkili arasındaki görüşme oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti.

AB liderleri Zelenski ile görüştü
DÜNYA
AB liderleri Zelenski ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
FOTOĞRAF 11
Title
Title
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başkent Kiev bölgesinde Rus ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.
Title
Title
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kiev bölgesinde Vorzel kasabasından tahliye sırasında Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan bir ailenin üyeleri ile diğer vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Title
Title
Yaralılarla sohbet ederek kendilerine hediyeler takdim eden Zelenski, herkese acil şifalar diledi ve hep birlikte kazanacaklarını ifade etti.
Title
Title
\"Ülkemizde bu kadar güçlü aileler varken başka türlüsü olamaz.\" ifadesini kullanan Zelenski, hastane ziyaretinde, Rusya'nın saldırıları sırasında öldürülen Amerikalı gazeteci Brent Renaud'ın bulunduğu aracın yaralanan sürücüsü ile de görüştü.
Title
Title
Title
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'de Rus ordusunun düzenlediği işgal saldırıları sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti. İşte o görüntüler...


Mücadelem devam edecek

'Mücadelem devam edecek'

Pınar Gültekin'in babasından duygulandıran açıklama.
Anlaşmaya yanaşmayınca kovuldu

Anlaşmaya yanaşmayınca kovuldu

​Galatasaray'da Domenec Torrent'in kontratına 'haklı fesih' formülü.
Bakan Soylu ve Bakan Kirişci Muğladaki yangın bölgesine gidiyor

Mesut diretiyor!

Mesut diretiyor!

​Mesut Özil, F.Bahçe'nin kararını dinlemiyor.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.

​Muğla Başsavcılığı: ​İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.