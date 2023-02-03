Hong Kong turistleri geri çekmek için 500 bin ücretsiz uçak bileti verecek

Türkiye’nin turizm geliri 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu. 51,4 milyon turist ağırlayan Türkiye, 46 milyar dolar gelir hedefini tutturdu. 2023’te 56 milyar dolar hedeflediklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2028 yılında 100 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Turizmi 12 aya ve 81 il'e yaymaya çalışacağız” diye konuştu.