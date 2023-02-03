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Hayat

Hong Kong turistleri geri çekmek için 500 bin ücretsiz uçak bileti verecek

Hong Kong hükümeti, turizm endüstrisini canlandırma ve ziyaretçileri şehre geri çekme çabalarının bir parçası olarak 500 bin ücretsiz uçak bileti vermeyi planladığını duyurdu. Biletler 1 Mart'tan itibaren Güneydoğu Asya'dakilere, 1 Nisan'dan Çin anakarasında yaşayanlata ve 1 Mayıs'tan itibaren ise dünyanın geri kalanında yaşayanlara dağıtılacak.

11:58 . 3/02/2023 Cuma
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Arşiv

"Merhaba Hong Kong " girişimi perşembe günü tanıtıldı, ancak iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılıyordu. Biletler, şehrin bayrak taşıyıcısı Cathay Pacific, HK Express ve Hongkong Airlines olmak üzere üç havayolu şirketine dağıtılacak. 500 bin bilet şehre toplamda yaklaşık 254,8 milyon dolara mal oldu.

1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

TRT Haber'in aktardığına göre; Hong Kong'a seyahat etmek isteyen gezginler, uçak bileti çekilişine isimlerini girmek 1 Mart'tan itibaren girebilecek. Biletler 1 Mart'tan itibaren Güneydoğu Asya'daki insanlara, 1 Nisan'dan Çin anakarasında yaşayan insanlara ve 1 Mayıs'tan itibaren dünyanın geri kalanında yaşayanlara dağıtılacak.

TURİST SAYISI DÜŞTÜ

Pandemiden önce, Hong Kong bir yılda 56 milyon ziyaretçi gördü. 2022'de bu sayı yaklaşık 100 bine düştü. Uzak kalan sadece yabancı turistler değildi. Finans merkezi , yüzde 1,6'lık düşüşle 1961'den beri en büyük nüfus düşüşünü yaşadı.



#Çin
#hong kong
#asya
1 saat önce
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Hong Kong turistleri geri çekmek için 500 bin ücretsiz uçak bileti verecek
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