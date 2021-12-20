Hayat Hoş geldin bebek projesi kapsamında 3 bin 600 anneye bakım seti hediye edildi
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‘Hoş geldin bebek projesi kapsamında 3 bin 600 anneye bakım seti hediye edildi

Van Büyükşehir Belediyesi ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni doğum yapan anneleri evlerinde ve hastanede ziyaret ederek, annelere bebek bakım seti hediye ediyor. 2021 yılı içerisinde proje kapsamında yaklaşık 3 bin 600 anneye bakım seti hediye edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Hoş geldin bebek projesi kapsamında 3 bin 600 anneye bakım seti hediye edildi
Van Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında yeni bebekleri olan ailelere bakım seti hediye ediliyor. Bu kapsamda Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret eden Sağlık İşleri Şube müdürlüğü ekipleri, annelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak, içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantası hediye etti. Doğum raporu ile ayrıca Belediyeye başvuran ailelere de bakım seti veriliyor.

3 bin 600 anneye bebek bakım seti hediye edildiğini vurgulayan Sağlık İşleri Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan, tüm bebeklere hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diledi.

Projeden dolayı memnuniyetini dile getiren anneler Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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