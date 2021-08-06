Hayat Hurafelere değil bilime inanın Gebelikte yaptırılan koronavirüs aşısının bebekte olumsuz bir etkiye yol açmadığı belirtiliyor
GENEL SAĞLIK TÜRKİYE

Hurafelere değil bilime inanın: Gebelikte yaptırılan koronavirüs aşısının bebekte olumsuz bir etkiye yol açmadığı belirtiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelik esnasında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bebeğe herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını, düşük ve erken doğum oranını artırmadığını ve bebekte herhangi bir anomaliye yol açmadığını bildirdi. Buyru anne adaylarına, "Hurafelere değil, bilime inanın." çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hurafelere değil bilime inanın: Gebelikte yaptırılan koronavirüs aşısının bebekte olumsuz bir etkiye yol açmadığı belirtiliyor
Hamilelerin aşı yaptırması hayati önem taşıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını başladığında "hamilelerin hastalığı hafif geçirdiği" bilgisinin hakim olduğunu ancak gelinen noktada durumun değiştiğini belirtti.

Farklı varyantların ortaya çıkmasıyla hastalığın hamilelerde ağır seyretmeye başladığına dikkati çeken Buyru, "Özellikle üçüncü dalgada hayatını kaybeden hamileler oldu, önemli bir kısmı ise günlerce yoğun bakımda tedavi olmak zorunda kaldı. Vakaların tekrar tırmanışa geçtiği bugünlerde, özellikle aşı yaptırmamış hamilelerde hastalık artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Gebelik esnasında geçirilen koronavirüs bebeği de olumsuz etkiliyor"

Prof. Dr. Buyru, yakın zamanda 18 ülkede 2 bin 134 hamilede yapılan ve The Journal of the American Medical Association dergisinde yayınlanan araştırmanın çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğuna işaret ederek, şu bilgileri aktardı:

"Araştırma ile koronavirüsün hamilelerde ağır seyrettiği ortaya konuldu. 1434 korona olmayan hamile ile 700 korona pozitif gebe karşılaştırıldı. İki grup kıyaslandığında gebelik esnasında korona geçiren anne adaylarında ölüm, hastaneye yatış, erken doğum, gebelik esnasında tansiyon yüksekliği oranlarının çok daha fazla olduğu ortaya koyuldu. Gebelik esnasında geçirilen koronavirüs bebeği de olumsuz etkiliyor. Bu araştırmaya göre, bebeklerin yüzde 12,1'ine hastalığın bulaştığı belirlendi."

Aşının dini ırkı yoktur
KORONAVİRÜS
Aşının dini ırkı yoktur

Hastalık nedeniyle erken doğum yaptırmak zorunda kaldıkları anne adaylarının olduğunu ya da hastalığın erken doğumu tetikleyebildiğini belirten Buyru, bütün bunların bebeğin yoğun bakım ünitesine yatış oranını ya da yenidoğan ölüm oranlarının artışına neden olabildiğini, ayrıca anne karnında bebek ölümlerine de rastlanabildiğini vurguladı.

Anne adaylarına "Hurafelere değil, bilime inanın" çağrısı

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin aşı yaptırmasının ve tüm koruma önlemlerine uymasının hayati olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kalabalık yerlerde bulunmama, maske takma ve en önemlisi de elimizde bulunan en güçlü silah olan aşıyı yaptırmak en önemli koruyucu önlemler. Bugüne kadar yapılan çalışmaların tümünde gerek gebelerde gerek sağlıklı diğer insanlarda aşının ölümcül ve ciddi bir yan etkisinin olmadığı, tam tersine ufak tefek ateş, kol ağrısı gibi yan etkilere rastlandığı ortaya kondu. Ayrıca, gebelik esnasında yapılan aşının bebeğe herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı, düşük ve erken doğum oranını artırmadığı ve bebekte herhangi bir anomaliye yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

  • Anne adaylarına, "Hurafelere değil, bilime inanın." çağrısında bulunan Buyru, "Koruyucu hekimlik her zaman tedavi edici hekimlikten önde gelir ama hurafeler bir takım insanların kafasını karıştırıp aşı gibi çok önemli bir olanaktan yararlanmasını önleyebiliyor. İnsanların bunlara kulak asmaması ve en başta kendilerini daha sonra da toplumu düşünüp korunmak için bu aşıları yaptırmaları daha doğru olur." değerlendirmesini yaptı.

Hamileyken koronavirüse yakalandı: Bebeğine doğumdan bir ay sonra sevinç gözyaşlarıyla sarıldı
HAYAT
Hamileyken koronavirüse yakalandı: Bebeğine doğumdan bir ay sonra sevinç gözyaşlarıyla sarıldı

Doğuma 5 gün kala yakalandığı Kovid-19'u bebeğiyle yendi: Öleceğimi düşündüm
HAYAT
Doğuma 5 gün kala yakalandığı Kovid-19'u bebeğiyle yendi: Öleceğimi düşündüm
Abone Ol Google News
Dumanlar gökyüzünü kapladı

Dumanlar gökyüzünü kapladı

​İstanbul Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı.
Hurafelere değil bilime inanın

'Hurafelere değil bilime inanın'

​Gebelikte yaptırılan koronavirüs aşısı hayati önem taşıyor.
Terör örgütü PKK paçavra gazete Yeni Özgür Politika üzerinden Türkiyeyi Kaz Dağlarını yakmakla tehdit etti

Yüzde 82.9 oranında yüz yüze eğitim sistemi isteniyor.

​Bakan Koca ilk dozu erteleyenlerin sayısını açıkladı

Manisa'da TIR yolcu otobüsü ile çarpıştı.
'Onu görünce <br>bir saat ağladım'

'Onu görünce
bir saat ağladım'

​Yangında kayboldu: 4 gün sonra geri geldi.

​Meteorolojiden sevindiren haber geldi.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından 'orman yangını' kararı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.