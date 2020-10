Hürrem: Sultan

İnsan, başarılarını kendisini anlayabilecek ruhlarla paylaşmak ister. İçi çoşkuyla dolmuş bir Süleyman’ı ne etkiler? Güzellik mi? Her güzelden daha güzeli vardır illa. Her insan, Boyacı Halil gibi içinde kopan fırtınaları bir tabloya dökemez. Rollo May, ‘The Courage to Create’ adlı eserinde ünlü Fransız ressam Paul Cezanne hakkında bir hikaye anlatır. Aynı görseli 90 defa tekrar tekrar çizen Cezanne’a ‘Neden aynı şeyi çiziyorsun’ diye soran birine Cezanne ‘Baktığımı değil bana bakanı çizmek istiyorum’ der. İnsanın bakılma arzusunu tablolar karşılayamaz. Hürrem ise zekasıyla Kanuni’nin sadece baktığı değil içindekileri de görebilen bir ruhtu.

Süleyman: Nice gece boğdurulmayı bekleyen bir genç

Süleyman henüz Kanuni olmadan evvel Kefe’de valiyken her gününü ölüm korkusuyla geçirdi. Dedesi II. Beyazıt’ın oğlu Selim ile yıldızı pek barışmamış onu vali olarak Trabzon’a göndermiş, bütün teamülleri yıkmıştı. Amasya’ya gönderilen şehzadelerin neredeyse hiçbir şansının olmadığı Osmanlı düzeninde Yavuz Sultan Selim’e Trabzon’da düşen ölümünü beklemek olmuştu.

Kanuni Sultan Süleyman'ın gençlik dönemine ait olduğu iddia edilen portre

2. Beyazıt oğlu Ahmet adına tahttan çekildiği gün artık Selim’in ve oğlu Süleyman’ın kaderi de belli oldu: Devletin bekası için boğdurulmak. Bir insan düşünün ki ilk gençlik yıllarının nice gecesini amcasının göndereceği cellatlar tarafından boğdurulacağı günü bekleyerek geçirsin. Bu kadar büyük tramvalar yaşayan insanlar dünyayla ilişkilerini yüzeysel kavramlar üzerinden kurmazlar. Süleyman’ın da güzelliğe değil ruhundaki çoşkun ırmakları andıran düşünceleri anlayabilecek birisine ihtiyacı vardı.

REKLAM

Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatına tarihte yer almış bir padişah olarak değil de bir insan olarak baktığımızda göreceğimiz ilk detay; inişlerle, çıkışlarla geçmiş bir ömür. Kaçımız ilk gençlik yıllarımızda her gün ölüm duygusuyla yaşamaya alışabilir ki? Kaçımız hayatı boyunca en yakın arkadaşı olan kişinin ölüm emrini verebiliriz ki? (Pargalı İbrahim Paşa) Kaçımız en sevdiğimiz evladımızın ellerimizde ölüşünü izleyebiliriz ki? (Şehzade Mehmet) Kaçımız oğlumuzun ölüm emrini verebiliriz ki? (Şehzade Mustafa)

Sebald Beham'ın, Pargalı İbrahim Paşa tasviri.

Kararların doğru ya da yanlış olması bir insanın her daim bunları kendi içerisinde sorgulamasına engel olmaz. Bütün bu tramvaları yaşamış bir insan için Hürrem gerçeğin sancısından bir kaçıştır. İnsan dünyaya yalnız gelir ama tanıştığı insanlar arasından kendine yol arkadaşları seçer.

İki oğlunu kaybetmiş acılı bir anne: Hürrem

İnsanlar hayatlarında zeki insanları görmek isterler ama Agnes Obel’e göre zeki insanlar içgüdüsel olarak kurnaz olduğu için bir süre sonra kendinizi değersiz hissetmenize sebep olurlar. Hayatta kalma içgüdüleri onları bencilleştirirken kendilerinden başka her şeyi geri plana atmalarına sebep olur. Hürrem Sultan’ın da Türkiye’de bu kadar tartışmalı olmasının sebebi bu: Kendi ayakları üzerinde durup inşa ettiği alan.

Rossa Solymannı Vxor başlıklı Hürrem Sultan portresi

Şehzade Mustafa iktidarı ele geçirebilseydi biz bu sefer Hürrem Sultan’ın üç oğlunun boğdurulduğu bir hikayeyi dinliyor olacaktık. Selim, Beyazıt ve Cihangir devletin bekası için öldürülürken ilk oğlu Mehmet’i hastalığa kaptıran Hürrem Sultan dört oğlunun da ölümünü izlemiş olacaktı. Cihangir’in boğdurulmayacağını düşünenlerin ise çok geçmişe değil Şehzade Korkut’un akıbetine bakması kafi.

Laura Mulvey; ‘Görsel Haz ve Anlatı Sineması’nı yazarken kadının yalnızca bir imgelem ve haz objesi olarak anlatının bir parçası olmasının sakilliğini anlatır. Protagonist anlatıda kadın hikayenin birey olarak parçası olmaz, sadece kahramanın yolculuğundaki tamamlayıcı donelerden biridir. Toplum sosyolojisinin alıştığı bir okuma olduğu için bunun aksi karakterler haliyle pek sevilmezler.

Larry David’e göre bir varlığın değerini ne kadar az alternatifi olduğu belirler. David; ‘Bir insan ne kadar çok varoluşu ile ilgilenirse o kadar yalnızlaşır’ der. Zafer çığlıklarının, Padişahım çok yaşa uğultularının arasında hep daha da yalnızlaşan bir adam için Hürrem Sultan bir dönüş hikayesidir: Hem eve hem de şarkıya..

REKLAM

HAYAT Mustafa Kutlu, bozkırda bilgeleşen bir ruh: Zelzeleler ve seferberlik