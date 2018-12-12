Hayat Hüseyin dedenin yaşlılık maaşını çaldılar
AKTÜEL

Hüseyin dedenin yaşlılık maaşını çaldılar

Adana’da 74 yaşında güçlükle yürüyen bir kişi, 540 lira yaşlılık maaşını çekmesi için gönderdiği yeğenine görevlilerin maaşının ATM’den çekildiğini söylemesi üzerine şok oldu. Polis yaşlı adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

IHA
Polis yaşlı adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Polis yaşlı adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. 74 yaşında bastonla güçlükle yürüyen ve tek başına yaşayan Hüseyin Yaradan, 540 TL yaşlılık maaşını çekmesi için kimliğini verdiği yeğenini banka şubesine gönderdi.

Bankanın şubesine giden yaşlı adamın yeğenine görevliler, maaşın ATM’den çekildiğini söyledi. Yaradan’ın yeğeni de maaşın çekildiğini amcasına söyleyince yaşlı adam şok oldu.

Kendisine yardım amaçlı yanaşan kişiden şüphe ediliyor

Yaşlı adam, kahvehaneye gelerek maaşının çalındığını vatandaşlara anlatınca olay polise bildirildi. Hüseyin Yaradan, olay yerine gelen polise, budan birkaç gün önce kendisine yardım bahanesiyle bir kişinin yaklaştığını daha sonra ATM kartını bulamadığını, kartın üzerinde de şifresinin yazdığını, bu şahsın maaşını çekmiş olabileceğini söyledi.

Yaşlı adamın kardeşi Mehmet Yaradan ise ağabeyinin maaşının ortada olmadığını, kimin çaldığının da bilinmediğini ifade etti. Polis yaşlı adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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